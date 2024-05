Un reșițean care a produs pantofi pentru Hogan, Gucci și alte mărci importante și-a creat propriul brand. Primul succes la târgul de la Milano

Un român din Reșița și-a creat propriul brand de sneakers, cu care are deja succes în Europa. În luna februarie, Cristian Cotoc a fost la cel mai mare târg de încălțăminte din lume, la MICAM Milano, de unde s-a întors cu clienți importanți din Franța, Japonia, Italia și Germania, dar și cu discuții pentru alți clienți internaționali.

Până să-și creeze brandul propriu, CotoShoes, Cristian a acumulat o experiență importantă lucrând în regim lohn pentru cele mai importante firme din lume, precum Hogan, Gucci sau Louis Vuitton.

După ani de muncă pentru alții, în 2023, Cristian a hotărât să-și urmeze pasiunea și să creeze propria marcă de încălțăminte. El povestește că fabricarea încălțărilor este o tradiție în familia sa, mama lui lucrând în acest domeniu din 1978, la Cooperativa

„Bârzava” din Reșița.

Vremurile s-au schimbat și, după Revoluție, împreună cu mama sa, au deschis o firmă și au început să lucreze în sistem lohn.

“Am început să lucrez la 20 de ani, acum am 46, dar eu am călcat pe la 6 ani prima dată într-o fabrică de pantofi. După Revoluție, am găsit un producător, era din Sânnicolau Mare, un italian destul de mare, și el ne-a dat de lucru. Și eu, pe lângă mama, încet-încet, am început cu o firmă mai mică și am lucrat în sistem lohn și așa a început totul”, își amintește Cristian Cotoc.

Ads

Premiați de patronul Fiorentinei

Startul nu a fost rău, chiar dacă lucrau pentru firme mai puțin cunoscute. Faptul că se străduiau să facă produse de calitate le-a adus recunoașterea și colaborarea cu mărcile celebre.

“Am început din 2000, până în 2009, să lucrăm pentru diferite firme. Nu rele, dar nu erau de top. Din 2009 am început cu Hogan. 11 ani am lucrat pentru ei. Inclusiv patronul a fost aici, la noi. Diego Della Vale, cel care deținea echipa de fotbal a Fiorentinei. Era obsedat de calitate. În acești 11 ani de zile, erau 17 firme în România care lucrau pentru ei. Noi în 2000, 2013, 2014, 2015 și 2016 am luat locul întâi pe calitate. Se clasifica în funcție de câte rebuturi veneau înapoi și am fost sub 1%, ziceau ei. Am continuat până în 2018, când au plecat în Albania, că erau costurile mai mici. Apoi am semnat cu Gucci, tot prin italianul de la Sânnicolau Mare, el a găsit și contractul cu ei. Am lucrat și cu ei vreo 4 ani, dar și-au făcut bagajele și au plecat în Serbia. Atunci, nevoit de situație, mi-am făcut brandul meu”, povestește reșițeanul.

Ads

Mica fabrică a lui Cristian lucrează acum pentru un brand din Germania, iar patronul nu este deranjat de faptul că și-a creat și propria marcă.

“La un târg, am găsit producătorul ăsta german, un om de bună credință care acceptă faptul că lucrez pentru el, dar și pentru brandul meu, nu are nimic împotrivă. El mai are vreo patru fabrici. Noi avem capacitate mare, putem face 500 de perechi pe zi. Pentru noi producem puțin, că nu am avut vânzări foarte mari până acum. Suntem la început și n-am mai avut bani să investim în publicitate și nici nu avem foarte multe magazine. Următorul pas este să creștem și să deschidem un magazin în Timișoara”, spune Cristian Cotoc.

Succes la târgul de la Milano

Reșițeanul povestește că târgul de la Milano le-a dat încredere și certitudinea că sunt pe drumul cel bun.

“La Milano am găsit câțiva clienți. Bineînțeles că au cumpărat cantități nu foarte mari, pentru că, fiind noi pe piață, au luat pentru test, să zic așa. Dar reacțiile au fost foarte bune, le-au plăcut foarte mult. Așteptăm să vedem cum crește numărul comenzilor. În 16 aprilie, plecăm la un târg la Londra și în septembrie ne întoarcem la Milano. Ne propunem să creștem vânzările, asta e clar. Până la urmă, regimul de lohn nu mai este de viitor și important este să reușim, să creștem numărul de perechi vândute”, spune producătorul din Banat.

Ads

După târgul de la Milano, CotoShoes are deja doi clienți din Franța și câte unul din Italia, Japonia și România, însă se află în discuții cu un client din Kazahstan, care îi cere zeci de mii de perechi de pantofi.

“La un moment dat a venit la târgul din Milano unul și din prima zice: câte perechi poți să faci pe zi? Am zis, undeva la 300, dacă avem cerere. Mi-a zis: în cât timp ai putea să faci 20.000 de perechi? Prima oară am zis că mă ia la mișto! Mi-a lăsat cartea de vizită și mi-a spus că este interesat să facem o cantitate mai mare. Nu trec 20, 30 de minute după ce pleacă ăsta, vine un alt tip, tot așa, în jur de 30 de ani, tot din Kazahstan. Vine și îmi spune că are 64 de magazine și că este interesat să colaborăm pe termen lung și pe o cantitate mult mai mare. M-am uitat pe cărțile lor de vizită și de fapt ei sunt cu prefix de Rusia și cu telefoanele toate de Rusia și cu adresele de email. Sunt ruși și cred că au embargo, probabil că prin Kazahstan cumpără. Le-am trimis câteva perechi de probă să le poarte, să le vadă și urmează să ne auzim la telefon. Chiar unul dintre ei ne-a făcut și un grup pe WhatsApp. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu aceștia, dacă o să-i prindem atunci e foarte bine”, spune Cristian.

Ads

Calitatea marilor branduri, la preț decent

În momentul de față, mica fabrică condusă de Cristian Cotoc are 28 de angajați, dar până în vară trebuie să ajungă la 50, deoarece germanul pentru care încă mai produce în lohn i-a cerut să mărească producția.

“Nu sunt lipsit de modestie, dar nu cred că avem concurență, cel puțin în România. Știu foarte multe din ce se întâmplă în domeniul acesta, am lucrat și pentru Louis Vuitton, am lucrat și pentru CHANEL câteva luni. Adică, toți tehnicienii care au venit din toate brand-urile acestea m-au învățat câte ceva. Cumva, toate sunt în capul meu. Stăpânesc foarte bine domeniul și am văzut la fiecare mici secrete, pe care le-am aplicat produsului meu”, afirmă Cristian.

Reșițeanul spune că sunt foarte multe detalii pe care le-a învățat de la marile firme și de aceea este convins că pantofii produși de el sunt de aceeași calitate ca a celor mai cunoscuți producători și vor avea succes. În momentul de față, oarecum forțat de marii clienți, Cristian a fost nevoit să crească prețul pentru o pereche de sneakers la 1.200 de lei, însă în magazinul din Reșița o pereche de pantofi fabricată de Cristian Cotoc încă se vinde la “preț de producător”, adică sub 500 de lei.

Ads