Avertisment de la Cambridge privind apogeul catastrofelor din lume: Vin zile negre pentru 2 miliarde de oameni VIDEO

Un nou studiu, condus de către oamenii de știință de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie și publicat pe 1 august 2022 în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, dă un avertisment serios întregii lumi privind apogeul schimbărilor climatice.

Cercetătorii susțin că încălzirea globală ar putea declanșa un război nuclear, o criză financiară și catastrofe climatice majore la nivelul unei extincții încă din anul 2070, ce vor afecta 2 miliarde de oameni de pe tot globul.

În condițiile în care temperaturile globale continuă să crească, studiul avertizează că ne apropiem periculos de mult de sfârșitul unei clime propice vieții pe Pământ, potrivit Daily Mail.

Experții arată că regiunile din întreaga lume cu căldură extremă vor acoperi un teritoriu care va cuprinde două miliarde de oameni, încă din anul 2070. Pe baza constatărilor lor, experții cer autorităților să înceapă pregătirea pentru astfel de evenimente catastrofale.

”Există o mulțime de motive care ne fac să credem că schimbările climatice ar putea deveni catastrofale, chiar la niveluri modeste de încălzire. Schimbările climatice au jucat un rol în fiecare eveniment de extincție în masă.

A ajutat imperiile să se prăbușească și a modelat istoria. Chiar și lumea modernă pare adaptată la o anumită nișă climatică”, a spus dr. Luke Kemp de la Universitatea Cambridge, Marea Britanie și autorul prinmcipal al studiului.

Expertul punctează toate consecințele dramatice, directe și indirecte, ale schimbărilor climatice care devin pe zi ce trece tot mai catastrofale. ”Căile către dezastru nu se limitează la impactul direct al temperaturilor ridicate, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme.

Efectele secundare, cum ar fi crizele financiare, conflictele și noile focare de boli ar putea declanșa alte calamități și ar putea împiedica recuperarea după potențiale dezastre, cum ar fi războiul nuclear”, a explicat Luke Kemp.

Estimările studiului arată că zonele cu căldură extremă, unde temperaturile medii anuale sunt de peste 29 de grade Celsius vor acoperi teritorii unde trăiesc 2 miliarde de oameni până în anul 2070.

”Temperaturile medii anuale de 29 de grade Celsius afectează în prezent doar 30 de milioane de oameni din Sahara și zona Golfului”, a spus co-autorul Chi Xu de la Universitatea Nanjing din China.

