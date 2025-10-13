Amploarea şi gravitatea impactului negativ al schimbărilor climatice cresc, avertizează oamenii de știință

Încălzirea globală depăşeşte pragurile de pericol mai repede decât se preconiza, recifele de corali din întreaga lume fiind acum într-un proces de dispariţie aproape ireversibil, ceea ce oamenii de ştiinţă au descris luni, 13 octombrie, drept primul „punct de cotitură” în colapsul ecosistemului determinat de schimbările climatice, relatează Reuters.

Avertismentul din raportul Global Tipping Points, realizat de 160 de cercetători din întreaga lume, care sintetizează descoperiri ştiinţifice revoluţionare pentru a estima punctele fără întoarcere, vine cu doar câteva săptămâni înainte de summitul climatic COP30 din acest an, care se va desfăşura la marginea pădurii tropicale amazoniene din Brazilia.

Acelaşi sistem de păduri tropicale este acum în pericol de colaps odată ce temperatura medie globală se va încălzi cu mai mult de 1,5 grade Celsius, pe baza ratelor de defrişare, se arată în raport, care revizuieşte în jos pragul estimat pentru Amazon.

De asemenea, dacă temperaturile continuă să crească, este îngrijorătoare ameninţarea de perturbare a curentului oceanic major AMOC, care contribuie la asigurarea unor ierni blânde în nordul Europei.

„Schimbările se produc rapid acum, în mod tragic, în anumite părţi ale climei, ale biosferei”, a declarat Tim Lenton, om de ştiinţă în domeniul mediului la Universitatea din Exeter, autorul principal al raportului.

Ads

Câteva semne pozitive

Lenton a remarcat semne pozitive în ceea ce priveşte eliminarea treptată a combustibililor fosili, principalii responsabili pentru schimbările climatice. De exemplu, potrivit datelor furnizate de grupul de reflecţie non-profit Ember, în acest an, pentru prima dată, energia regenerabilă a generat mai multă energie electrică decât cărbunele.

„Nimeni nu vrea să fie doar traumatizat şi lipsit de putere”, a spus Lenton. „Încă mai avem o anumită putere de acţiune”.

Oamenii de ştiinţă au implorat ţările la COP30 din noiembrie să depună eforturi pentru reducerea emisiilor de carbon care contribuie la încălzirea climei.

Oamenii de ştiinţă au fost surprinşi de rapiditatea cu care se produc schimbările în natură, temperaturile medii globale înregistrând deja o creştere de 1,3-1,4 grade Celsius (2,3-2,5 grade Fahrenheit) faţă de media preindustrială, potrivit datelor furnizate de agenţiile ştiinţifice ale ONU şi UE.

Ads

Ultimii doi ani au fost cei mai fierbinţi din istoria Pământului, cu valuri de căldură marine care au afectat 84% din recifele lumii până la albire şi, în unele cazuri, moarte. Recifele de corali susţin aproximativ un sfert din viaţa marină.

Pentru refacerea coraliilor, lumea ar trebui să intensifice drastic măsurile de combatere a schimbărilor climatice, astfel încât temperatura să revină la doar 1 grad Celsius peste media preindustrială, au sugerat oamenii de ştiinţă.

„Noul raport arată clar că, în fiecare an, amploarea şi gravitatea impactului negativ al schimbărilor climatice cresc”, a declarat Pep Canadell, cercetător principal la Centrul de Ştiinţe Climatice CSIRO din Australia.

Pe baza politicilor naţionale, lumea se îndreaptă în prezent către o încălzire de aproximativ 3,1 grade Celsius în acest secol.

Ads