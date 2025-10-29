Eșecul politicilor climatice afectează direct sănătatea umană. Peste 500.000 de persoane au murit în fiecare an din cauza căldurii extreme

Un raport amplu publicat de Lancet Countdown avertizează că schimbările climatice provoacă deja un dezastru sanitar global, responsabil pentru sute de mii de morți anual din cauza valurilor de căldură, poluării și incendiilor de vegetație. Potrivit studiului, eșecul politicilor climatice și dependența de combustibilii fosili alimentează o criză care afectează direct sănătatea umană, în timp ce oportunitățile pentru o tranziție echitabilă rămân „în mare parte neexploatate”.

Publicat înaintea summitului ONU COP30 din Brazilia, raportul face apel la acțiuni urgente pentru reducerea emisiilor și protejarea vieților, în contextul în care anul 2024 a marcat cele mai ridicate temperaturi din istorie.

Raportul prezintă cifre referitoare la unele dintre cele mai mortale consecinţe: peste 500.000 de persoane au murit în fiecare an între 2012 şi 2021 din cauza expunerii la căldură, o creştere masivă faţă de cifrele din anii 1990, iar fumul toxic provenit de la incendii forestiere a ucis un număr record de 154.000 de persoane anul trecut.

Donald Trump, criticat pentru retragerea din programele internaționale

Raportul revistei de sănătate, publicat cu puţin timp înainte de negocierile climatice COP30 ale ONU din Brazilia, solicită creşterea investiţiilor în energie fără emisii de carbon şi infrastructură rezistentă la schimbările climatice, precum şi o mai bună planificare a provocărilor în domeniul sănătăţii.

Ads

Autorii au criticat vehement decizia preşedintelui american Donald Trump de a retrage ţara sa din programele internaţionale de ajutor şi din iniţiativele climatice, politicile sale fiind apoi preluate de alte ţări.

”Revertirea acestor politici dăunătoare şi progresul în direcţia unor acţiuni semnificative împotriva schimbărilor climatice sunt acum cruciale pentru protejarea sănătăţii şi supravieţuirii oamenilor”, se arată în raport.

Cele mai mari temperaturi globale

Având în vedere că temperaturile globale din 2024 au fost cele mai ridicate înregistrate vreodată, depăşind pentru prima dată 1,5 °C faţă de perioada preindustrială, experţii au enumerat numeroasele ameninţări la adresa sănătăţii provenite din valurile de căldură, secetele, ploile torenţiale şi alte fenomene legate de climă.

”Schimbările climatice destabilizează din ce în ce mai mult sistemele planetare şi condiţiile de mediu de care depinde viaţa umană”, se arată în studiu.Poluarea aerului cauzată de combustibilii fosili a provocat peste 2,5 milioane de decese numai în 2022, au afirmat autorii, criticând practicile de subvenţionare a combustibililor fosili.

Ads

Guvernele au cheltuit peste 950 de miliarde de dolari pe subvenţii pentru combustibili fosili în 2023, se arată în raport, care evidenţiază şase ţări ca fiind cele mai grave infractoare: Rusia, Iran, Japonia, Germania, Arabia Saudită şi China.

Cifra a scăzut faţă de recordul din 2022 de 1,4 trilioane de dolari, când guvernele europene, în special, s-au grăbit să controleze costurile energiei după ce invazia Rusiei din 2022 în Ucraina a contribuit la creşterea preţurilor.

În general, autorii raportului au acuzat corporaţiile, ”factorii de decizie cheie” şi liderii mondiali de ”regres” în ceea ce priveşte angajamentele lor climatice, salutând actorii locali şi grupurile comunitare pentru că au umplut vidul de leadership.

Ads