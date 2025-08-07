Fenomen neașteptat, ce face ravagii în mari regiuni: 81 de milioane de oameni în alertă VIDEO

Autor: George Titus Albulescu
Joi, 07 August 2025, ora 02:00
Fenomen neașteptat, ce face ravagii în mari regiuni: 81 de milioane de oameni în alertă VIDEO
Incendii de vegetație s-au produs în Canada și SUA FOTO: Weather Channel

Oamenii de știință au avertizat în continuu că schimbările climatice provocate de activitatea oamenilor vor lovi pe plan mondial, însă liderii internaționali s-au făcut că nu aud îndemnul. Acum un fenomen neașteptat datorat încălzirii globale, incendiile de vegetație din Canada pun într-un real pericol pentru 81 de milioane de americani.

S-a instituit alertă privind calitatea aerului în 14 state din SUA, pe măsură ce flăcările fac ravagii. Sute de incendii în Canada și în anumite părți ale SUA au declanșat avertizările, de la regiunea Marilor Lacuri până la nord-est, potrivit The Guardian.

Sute de incendii de vegetație au continuat să ardă în Canada și în anumite părți ale SUA marți, trimițând fum din flăcări în întreaga regiune și reducând calitatea aerului în ambele țări.

Calitatea aerului din SUA a scăzut din regiunea Marilor Lacuri până la nord-est, cerul devenind încețoșat de la Minneapolis până la New York City și chiar determinând o oprire la sol pe aeroportul internațional Logan din Boston din cauza „vizibilității reduse” luni.

Detroit, New York City și Chicago au continuat să înregistreze unele dintre cele mai proaste calități ale aerului din lume marți, potrivit IQAir, clasându-se pe locurile patru, zece și respectiv unsprezece.

În Canada, Montreal și Toronto au înregistrat îmbunătățiri semnificative până marți și nu se mai clasificau în top 20 pentru aer nesănătos. Aproximativ 81 de milioane de americani rămân sub alertă privind calitatea aerului în Minnesota, Wisconsin, Michigan, nordul Indianei, Pennsylvania, New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Rhode Island, New Hampshire, Delaware și Maine, potrivit Serviciului Național de Meteorologie. Se așteaptă ca starea să se îmbunătățească în majoritatea zonelor până miercuri.

Los Angeles și Las Vegas în pericol

Un sistem de înaltă presiune aflat deasupra Midwestului reține fumul, provocând probleme de calitate a aerului care persistă timp de câteva zile, potrivit Departamentului de Mediu, Marilor Lacuri și Energie din Michigan.

În prezent, în Canada sunt 747 de incendii active, dintre care 507 – peste două treimi – sunt scăpate de sub control, potrivit Centrului Canadian Interagenții pentru Incendii Forestiere (CIFFC), o organizație non-profit deținută de agenții guvernamentale, inclusiv 165 în Manitoba, 134 în Columbia Britanică și 111 în Teritoriile de Nord-Vest.

Majoritatea incendiilor actuale care cauzează o calitate precară a aerului, cu smog și vizibilitate redusă, sunt legate de temperaturi mai ridicate decât media, condiții de secetă, niveluri scăzute de strat de zăpadă și umiditate scăzută a solului, potrivit Resurse Naturale Canada. Toți acești factori sunt determinați de încălzirea globală și schimbările climatice, spune NRC.

În vestul SUA, un incendiu uriaș din centrul Californiei - incendiul Gifford - a cuprins 72.460 de acri în pădurea națională Los Padres și este ținut sub control doar în proporție de 7%, amenințând sute de case și rănind până acum trei persoane. Pompierii se luptă cu incendiul, care a apărut în urma mai multor incendii mai mici care au izbucnit de-a lungul Routei Statale 166, afectând comitatele Santa Barbara și San Luis Obispo, de vineri.

Se aștepta ca o tendință de încălzire și uscare să continue de miercuri până în weekend, cu temperaturi de până la 90°F - 100°F (32°C - 38°C) joi și vineri, cu o creștere a comportamentului incendiilor, au declarat oficialii.

Avertismentele cu steaguri roșii rămân în vigoare pentru anumite părți din Nevada, Utah, Colorado și Wyoming din cauza condițiilor foarte uscate, a umidității scăzute și a vânturilor puternice, incendiile din vest creând ceruri acoperite de fum de la Los Angeles până la San Diego și Las Vegas.

