Căldura extremă duce la imagini apocaliptice cu maimuțe și lilieci care se prăbușesc din copaci. Lumea a intrat într-o nouă epocă a încălzirii globale, specii întregi sunt pe cale de dispariție

Autor: Daniel Groza
Joi, 21 August 2025, ora 08:44
749 citiri
Căldura extremă duce la imagini apocaliptice cu maimuțe și lilieci care se prăbușesc din copaci. Lumea a intrat într-o nouă epocă a încălzirii globale, specii întregi sunt pe cale de dispariție
Specii întregi sunt pe cale de dispariție din cauza valurilor de căldură FOTO Pixabay

Pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai intense, animalele sălbatice din întreaga lume ajung să plătească prețul încălzirii globale. De la maimuțele urlătoare prăbușite din copaci în Mexic, la miliardele de ciuperci și scoici ucise pe țărmurile Canadei, studiile arată că temperaturile extreme pot fi la fel de devastatoare pentru biodiversitate ca defrișările și distrugerea habitatelor.

În timp ce unele specii reușesc să se adapteze la noile condiții, altele ajung în pericol de dispariție chiar și în habitate neatinse de om, arată un nou studiu publicat în revista Nature, citată de Digi24.ro.

Localnicii din Tecolutilla, Mexic, și-au dat seama cât de devastator este valul de căldură care a cuprins regiunea Tabasco din sud-estul țării când au auzit cum cad maimuțele din copaci.

Copleșite de oboseală și deshidratate, maimuțele urlătoare au început să cadă din copaci ca niște mere coapte, trupurile lor inerte izbindu-se de sol, în timp ce anul trecut temperaturile au depășit chiar și 43 de grade Celsius.

Localnicii au încercat să salveze cât mai multe dintre ele, oferindu-le gheață și le-au pus perfuzii. Cel puțin 83 de primate au fost găsite moarte în statul Tabasco, dar veterinarii locali estimează că sute de astfel de maimuțe au murit probabil în întreaga regiune.

Situație asemănătoare în Australia

În Australia, situația este aproape identică. Liliecii s-au prăbușit din copaci și miliarde de ciuperci au fost prăjite de căldura extremă în bălțile din apropierea țărmului canadian. Mai multe tipuri de coleoptere au devenit sterile din cauza temperaturilor ridicate. Ecologii de-abia au început să înțeleagă amploarea amenințării căldurii extreme asupra animalelor sălbatice și cât de multe specii pot ajunge rapid în pragul dispariției din cauza încălzirii globale.

Valurile de căldură au dus la un declin atât de puternic și de lungă durată al populațiilor anumitor specii de animale încât au devenit la fel de periculoase (sau, chiar, mai periculoase) pentru biodiversitate precum defrișările și pierderea habitatului.

În urma unui studiu, cercetătorii au descoperit că păsările din zonele temperate, boreale și de tundră nu au suferit la fel de mult ca cele din zonele tropicale din cauza căldurii extreme. La tropice, populațiile de păsări au scăzut cu 25-38% în ultimii 70 de ani. Cele mai afectate au fost păsările cântătoare din regiunile tropicale. Declinul speciilor de la tropice este cu atât mai rapid cu cât acestea trăiesc deja la limita maximă a temperaturilor pe care le pot tolera, potrivit climatologului Maximilian Kotz de la Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic. „Pentru multe dintre aceste specii care se află în zone protejate în habitate virgine pot exista efecte semnificative din cauza intensificării temperaturilor extreme rezultate în urma emisiilor noastre de gaze cu efect de seră”, a explicat Kotz.

Situație îngrijorătoare și în Canada

Miliarde de ciuperci și scoici au murit din cauza căldurii extreme în Canada. Când un val de căldură a cuprins nord-vestul Americii de Nord în vara anului 2021, aducând temperaturi de peste 46 de grade Celsius, oamenii de știință care au explorat plajele din apropiere de Insula Vancouver din Canada au descoperit cu groază mii de scoici și ciuperci moarte.

Biologul Christopher Harley de la Universitatea din Columbia Britanică a estimat că valul de căldură a ucis 1 miliard de animale de-a lungul coastei. Cu toate că s-a temut să facă o predicție atât de sumbră, acum cercetătorul știe că a subestimat efectele căldurii extreme.

„Acum avem cifre mai precise: estimăm că 10 miliarde de ciuperci și 3 miliarde de scoici au murit doar în Strâmtoarea Georgia.”

Deputatul AUR Dan Tanasă, în vizorul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării după ce i-a îndemnat pe români să refuze comenzile livrate de străini. Ce amendă riscă
Deputatul AUR Dan Tanasă, în vizorul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării după ce i-a îndemnat pe români să refuze comenzile livrate de străini. Ce amendă riscă
Postarea deputatului AUR Dan Tanasă, în care îndemna românii să refuze comenzile livrate de muncitori străini, a stârnit un val de proteste online. Consiliul Național pentru Combaterea...
Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII
Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII
Alegerile locale din București, așteptate să aibă loc în luna noiembrie, se anunță a fi una dintre confruntările politice intense. În joc este cea mai mare primărie din țară, un...
#incalzire globala, #Apocalipsa, #specii, #caldura, #maimute, #lilieci , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a dat "tonul": a semnat ordinul, iar acum a fost facut marele anunt
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A spus totul! Emma Raducanu a vazut ce a postat Alcaraz si i-a dat o replica de trei cuvinte, in limba spaniola

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Doi polițiști locali l-au încătușat și i-au pus piciorul pe cap unui bătrân cardiac, pentru că a refuzat să se legitimeze VIDEO
  2. Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, află dacă rămâne cu pedeapsa de 10 ani de închisoare. Curtea de Apel Constanța, așteptată să dea sentința finală
  3. Căldura extremă duce la imagini apocaliptice cu maimuțe și lilieci care se prăbușesc din copaci. Lumea a intrat într-o nouă epocă a încălzirii globale, specii întregi sunt pe cale de dispariție
  4. Guvernul decide astăzi ce face cu pensiile private ale românilor. Pilonul 2 are peste 8,3 milioane de participanți
  5. Lupta pentru Donețk. De ce este atât de importantă regiunea, cerută de Putin, pentru apărarea Ucrainei
  6. Zeci de români care mergeau la muncă au speriat un mic sat din Franța. Autocarul a greșit destinația și s-a blocat pe drumurile înguste
  7. Ce metodă a găsit Donald Trump să-și sporească averea. Opoziția îl critică și îl acuză de conflict de interese
  8. Primarul Mangaliei a fost reținut, după 10 ore de percheziții. Ce acuzații îi aduc procurorii
  9. Kim Jong-un a elogiat trupele "eroice" pe care le-a trimis să lupte pentru Rusia în Ucraina. "Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă"
  10. Pericolul pe care-l riscă Ucraina, prin cedarea de teritorii. Primul general român format la Harvard: „Acesta e cel mai mare risc, în mintea lui Zelenski”