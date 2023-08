Experții în meteorologie aduc în discuție cazul unei schimbări bruște de peisaj petrecută zilele trecute într-un oraș din Elveția.

Este vorba despre orașul Zermatt, din Alpii elvețieni, o localitate situată la 1600 de metri altitudine. În urmă cu câteva zile, a făcut titluri în presa națională datorită recordului de temperatură înregistrat acolo pentru data de 24 august - 31,2 grade Celsius.

Pe 28 august, peisajul s-a schimbat radical. Temperatura a scăzut până la 0,5 grade Celsius și localitatea a fost acoperită cu un strat consistent de zăpadă.

In a matter of four days, the municipality of Zermatt, Switzerland, at an elevation of 1,638 meters (5,374 feet), experienced its hottest August day on record with 31.2°C (88.2°F) and an unusual pre-season heavy snow event. pic.twitter.com/2I8mR0vBs5

Un val consistent de frig s-a îndreptat spre sud-vestul Europei, la altitudine, în ultimele 48 de ore.

Un meteorolog a postat un video în care a surprins mișcarea curenților de aer.

Watch how the jet stream digs aggressively into Southern Europe. The atmosphere is primed for severe weather - unfolding right now... pic.twitter.com/j2hMtJNrdf

"Valul de căldură iese din Europa cu zgomot.

Urmăriți cum jet-stream-ul sapă agresiv în sudul Europei. Atmosfera este pregătită pentru vreme severă - se desfășoară chiar acum", arată Scott Duncan, un meteorolog britanic popular pe Twitter.

O altă animație realizată de același meteorolog surprinde chiar intervalul 24-28 august. Se poate vedea cum valul de frig (înregistrat la altitudine de peste 1500 de metri) acoperă Europa până la granița cu România:

This animation captures the transition from extreme heat (unprecedented for this late in August) to relatively cool conditions.

The variable shown here is the temperature at 850 hPa (usually around 1.5km above sea level). This can help show where our airmass is coming from. pic.twitter.com/UJNhcmjA2z