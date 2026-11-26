Ținta acordului de la Paris din 2015 a fost depășită semnificativ cu un nou record de încălzire la nivel mondial. Timp de 6 zile consecutive, temperaturile au depășit cu peste 2 grade Celsius mediile din era preindustrială. Acordul de la Paris promitea o țintă de maximum 1,5 grade Celsius.

Temperatura zilnică globală la suprafață a atins luni, 23 noiembrie, un nivel record, cu 2,24°C peste valorile de referință, iar această tendință este prognozată să continue.

Pentru prima dată, la nivel mondial s-au înregistrat șase zile consecutive cu temperaturi cu 2°C mai ridicate decât nivelurile preindustriale, scrie The Guardian.

Perioada de căldură record, care continuă și în prezent, este prea scurtă pentru a indica clar faptul că a fost depășită limita superioară a obiectivului stabilit prin Acordul de la Paris privind clima. Cu toate acestea, oamenii de știință avertizează că este un semnal timpuriu a ceea ce va urma, dacă emisiile provenite din combustibilii fosili nu vor fi eliminate rapid. De asemenea, acest fenomen alimentează îngrijorările tot mai mari în rândul cercetătorilor că încălzirea globală s-ar putea accelera.

Luni – ultima zi pentru care există date disponibile – temperatura zilnică globală la suprafață a atins cel mai înalt nivel înregistrat vreodată față de valorile preindustriale, respectiv 2,24°C. Se estimează că temperaturile vor rămâne la niveluri la fel de ridicate pentru cel puțin încă câteva zile.

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„Anomalie excepțională” la nivel global

„Aceasta este o anomalie excepțională a temperaturii globale. Observăm temperaturi globale record de câteva luni deja. Deși valorile zilnice pot fluctua, temperaturile la acest nivel constituie un indicator grăitor al gradului în care s-a încălzit clima”, a declarat Samantha Burgess, coordonator strategic pentru climă în cadrul Serviciului Copernicus privind Schimbările Climatice.

Au mai existat doar două perioade în care temperaturile zilnice au depășit pragul de 2°C – în noiembrie 2023 și februarie 2024 – însă acestea nu au durat atât de mult și nici nu au atins valori la fel de ridicate precum acest episod recent.

„Încă o zi, un nou record de temperatură la nivel global”, a afirmat Zeke Hausfather, cercetător în domeniul climei la Berkeley Earth, adăugând că recordul anterior – de 2,05°C peste nivelul de referință din perioada 1850-1900, stabilit în 2023 – a fost „zdrobit”.

Vârfurile de temperatură sunt cauzate atât de încălzirea globală pe termen lung, provocată de arderea combustibililor fosili de către oameni, cât și de un fenomen El Niño neobișnuit de puternic, care se apropie de punctul său maxim.

Recordul vine la scurt timp după COP31, conferința ONU despre schimbările climatice, care s-a încheiat fără un acord ferm cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

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