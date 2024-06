România pierde anual bani din cauza căldurii extreme. În 2015, canicula ne-a costat 9 miliarde de lei

Odată ce România va fi lovită de primul val de căldură extremă din acest an, vor începe să curgă pierderile de vieți omenești și pagubele economice. Experții se așteaptă ca anul 2024 să aducă noi recorduri de temperatură; în fiecare an cu valuri de căldură extremă, România a pierdut miliarde de euro care puteau să se ducă în finanțarea sistemelor publice. În 2015, unul dintre cei mai grei ani pentru țara noastră, canicula a costat România aproape nouă miliarde de lei – o treime din banii alocați pentru educație în acel an.

Luni, 3 iunie, meteorologii au spus că România a înregistrat cea mai călduroasă zi a anului, iar temperaturile sunt în creștere, ducând la disconfort termic. La nivel global, meteorologii notează că planeta a trecut prin cea mai călduroasă lună mai din istorie – a 12-a lună consecutivă cu recorduri de temperatură.

Căldura extremă este una dintre cele mai evidente manifestări ale schimbărilor climatice cu care se confruntă populația lumii. Temperaturile foarte ridicate sunt un factor de stres pentru sănătate, cauzând inclusiv morți timpurii, și duc la pierderi de recolte, scăderi în productivitatea lucrătorilor și pene de curent, printre altele. În timp ce statele lumii ratează constant obiectivele climatice, agențiile de mediu și experții din domeniu fac eforturi de a cuantifica pagubele suferite.

Pierderi cât o treime din alocările pentru Educație

În toamna lui 2021, un grup de cercetare al Comisiei Europene avertiza că pierderile cauzate de valurile de căldură vor crește de cinci ori până în 2060. Cele mai afectate state vor fi cele din sudul continentului, dar cercetătorii atenționează că România este printre statele care vor „experimenta creșteri considerabile în impactul” cauzat de căldura excesivă. În anii de căldură extremă dinainte de 2020 – 2003, 2010, 2015 și 2018 – pierderile de productivitate ale României sunt foarte mari, pentru o țară care nu are climă mediteraneană.

Pentru a înțelege impactul, cercetătorii se uită la valoarea adăugată brută din economia unei țări – practic, contribuția diferitelor sectoare, de la agricultură la industrie, într-o anumită perioadă. Această valoare adăugată este componenta principală a produsului intern brut (PIB) – un indicator adesea folosit pentru măsurarea creșterii economice. Pentru calcularea PIB, la valoarea adăugată brută se adaugă impozitele colectate de stat și, din total, se scad subvențiile date de autorități companiilor.

În fiecare dintre cei patru ani cu valuri caniculare, România a pierdut între 0,8% și 1,4% din valoarea adăugată brută, iar sectorul serviciilor a fost cel mai afectat. În 2015, unul dintre anii în care căldura a făcut ravagii, pierderea înseamnă 8,77 miliarde de lei, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) pentru acel an. Cu alte cuvinte, România a pierdut aproape două miliarde de euro (la cursul de schimb de atunci) din cauza căldurii extreme – echivalent cu mai mult de o treime din bugetul alocat pentru Educație în acel an, de aproximativ 5,62 miliarde de euro.

Schimbările climatice în plan larg

Încălzirea planetei este doar una dintre formele în care schimbările climatice îi afectează pe cetățenii lumii, iar pierderile sunt mult mai mari la privirea în ansamblu. Agenția Europeană de Mediu (AEM) calculează constant costurile economice asociate climei. Cele mai mari pierderi la nivel european au fost înregistrate în 2021, pe fondul inundațiilor, dar 2022 a adus cele mai mari pagube cauzate de căldură extremă.

În 2022, fiecare român a pierdut, în medie, 54 de euro (286 de lei) din cauza schimbărilor climatice, când media în UE a fost de 117 euro per locuitor. Datele arată că, la nivelul UE, pierderile s-au mărit de mai mult de 10 ori, între 2011 și 2022, anul pentru care sunt disponibile ultimele date. Acum doi ani, statele membre pierdeau, în total, peste 52 de miliarde de euro, conform Eurostat, iar România era imediat sub primele cinci locuri în acest clasament negru. Pe români, schimbările climatice i-au în costat în total mai mult de un miliard de euro, în 2022.

Cifrele variază semnificativ de la an la an, iar pierderile sunt calculate la valoarea banilor din 2022, pentru a ține cont de inflație. Spre exemplu, România înregistra un minus de 1,34 miliarde de euro în 2010 – un an cu temperaturi extrem de ridicate – pe locul cinci în UE, după Germania, Franța, Polonia și Portugalia. În anii următori, costurile sunt calculate la sub 30 de milioane de euro, sărind la 545 de milioane de euro în 2014 pentru a ajunge la maximul perioadei – 3,3 miliarde de euro – în 2015. În acel an, România a înregistrat cele mai mari pierderi din UE – mai mult de un sfert din totalul de 11,55 miliarde de euro calculat pentru întreg blocul comunitar.

Cifrele nu sunt ușor de calculat sau de analizat în foarte mare detaliu, nefiind despărțite pe categorii de evenimente climatice pentru fiecare țară în parte. Totuși, datele AEM spun că marea parte a pierderilor economice legate de climă din 2022 sunt legate de valuri de căldură, secete, incendii de pădure și valuri de frig. În total, acestea au fost responsabile pentru pierderi la nivelul UE de aproximativ 41 de miliarde de euro – cea mai mare parte a pagubelor din acel an.

Pierderile de vieți omenești

În Europa, între 55.000 și 72.000 de decese au fost cauzate în fiecare vară a anilor 2003, 2010 și 2022 de căldura extremă, arată estimările prezentate în raportul din 2023 despre starea climei în UE, publicat la finalul lui aprilie 2024. Nu există o definiție universal acceptată a valurilor de căldură, dar Organizația Meteorologică Mondială a Națiunilor Unite (OMM) descrie aceste fenomene ca o perioadă de cel puțin două zile consecutive cu vreme deosebit de caldă.

În perioada de 1980-2022, cel puțin 1.488 de români au murit din cauza evenimentelor meteo extreme, arată AEM. În statele UE – excluzând Regatul Unit – peste 138.000 de persoane și-au pierdut viața din această cauză, în intervalul de 40 de ani, conform sursei citate. Pentru România, pierderile economice pe toată perioada sunt în intervalul 12,6 – 14 miliarde de euro (la valoarea constantă a banilor din 2020), conform calculelor făcute de două surse distincte pentru Agenție.

În vara lui 2022, același raport spune că în jur de 10.000 de oameni au murit în fiecare săptămână în timpul lunii iulie, în Europa.