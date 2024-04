Încălzirea prin pardoseală - o soluție economică, sănătoasă și mereu modernă

Stăm astăzi de vorbă cu domnul Cătălin Lăzărescu, CEO-ul companiei Pro Instal Grup, care alături de asociatul și partenerul său, domnul Horia Tamas, au fondat și dezvoltat una dintre cele mai experimentate firme în domeniul instalațiilor de încălzire și un reper în zona soluțiilor de încălzire în pardoseală.

Înainte să începem interviul, ne puteți spune în câteva cuvinte cu ce se ocupa firma pe care o reprezentați?

Pro Instal Grup este pe piață încă din anul 1999, iar acest lucru înseamnă aproape 25 de ani de activitate. În tot acest timp compania a devenit unul dintre principalii furnizori de soluții moderne de încălzire, în special cele în pardoseală, fiind în acest moment singura firmă care este atât distribuitor cât și instalator autorizat Rehau. Printre sutele de lucrări, atât pentru micii proprietar cât și pentru mari dezvoltatori, s-au remarcat proiecte de anvergură, dificile și cu nume sonore care aduc recunoaștere contribuției Pro Instal, proiecte cum ar fi: sediul central în România al Rehau, sediile Porsche București, Therme Balotești sau complexul rezidențial Avalon.

Acestea fiind spuse, să vedem ce putem afla noi cei care nu suntem în domeniu de la un profesionist specializat.

1. Care sunt cele mai mari satisfacții ale muncii dumnevoastră?

Fiecare spațiu încălzit a venit la pachet cu oameni fericiți care își văd visele devenind realitate. Unul dintre aceste vise este de a se muta în case noi, mai confortabile și mai primitoare.

2. Până acum, care au fost principalele provocări în dezvoltarea și operațiunile unei firme specializate în sisteme de încălzire în România?

La început a fost neîncrederea oamenilor că va fi suficient de cald doar din țevile montate în pardoseală. Odată ce am depășit această primă provocare au urmat și altele precum:lipsa personalului calificat, reticența proiectanților, a dezvoltatorilor, lipsa know- how -ului.

Astăzi provocarea cea mai mare este să identifici soluții complexe de încălzire și răcire prin pardoseală, pereți și tavan care să aducă un confort maxim cu cheltuieli de întreținere minime.

3. Pe viitor, care credeți că vor fi cele mai importante provocări pentru Pro Instal dar și pentru întreg domeniul de activitate? Ce înseamnă acest lucru pentru beneficiari?

Viitorul înseamnă adaptarea la nou și conectarea la progres, dar și continuitatea prezentului. Pentru Pro Instal Grup provocarea cea mai mare este să ne menținem clienții satisfăcuți. Restul sunt detalii …

4. Ați recomanda tuturor celor care își cumpără sau construiesc o casă să-și instaleze sisteme de încălzire în pardoseală? Sau credeți că această soluție este utilă numai în unele cazuri? Dar în cazul celor care își achiziționează sau refac apartamentele?

Le recomand tuturor încălzirea în pardoseală ca și soluție tehnică. Se poate aplica aproape în toate situațiile. Pentru casele noi este mai simplu pentru că există o gândire încă de la începutul construcției, dar există sisteme și pentru case care se renovează (vezi sistemul Renova de la Rehau).

5. Cum credeți că vor evolua pe viitor cererea dar și prețul soluțiilor de încălzire, în special al celor în pardoseală? Dar în privința celor de răcire?

Instalațiile de răcire prin plafon sau pardoseală sunt pe un trend ascendent, timid raportat la încălzire, dar sigur. Răcirea vine la pachet și cu sisteme de ventilație mecanizate, sisteme care necesită o proiectare minuțioasă pentru că implică tubulaturi cu dimensiuni mai mari de care trebuie să țină cont la realizarea finisajelor. Răcirea este o soluție foarte bună pentru cei care nu tolerează curenții de aer folosiți în sistemele clasice.

Prețul sistemelor este în tendința pieței de construcții. Deoarece țeava este un produs rezultat din particule de polietilenă obținute din rafinarea petrolului suntem legați de prețul acestei materii prime. Deci părerea mea este că prețul soluțiilor de încălzire și răcire vă alterna între perioade de creștere și platouri de stabilizare.

6. Care credeți că este cel mai important și mai puțin cunoscut amănunt despre soluțiile de încălzire în pardoseală de care publicul larg nu este conștient?

Cel mai important amănunt al soluțiilor de încălzire în pardoseală este acea senzație de bine când intri într-un spațiu astfel încălzit. Cel mai puțin cunoscut amănunt este că factura de gaze este foarte prietenoasă față de alte sisteme de încălzire alternative (radiatoare, ventilo-convectoare).

7. Cu ce mituri și prejudecăți v-ați confruntat de-a lungul timpului, în cei aproape 25 de ani de activitate, din discuțiile cu miile de clienți și potențiali clienți?

Mituri și prejudecăți o fost multe dar ținând cont că astfel de sisteme existau din antichitate, cu răbdare le-am explicat și îndepărtat pe toate .Am primit ajutor de la know-how-ul firmei Rehau partenerul noștru de 25 de ani și am reușit să răspundem la toate întrebările (e prea cald, e prea rece, se face praf, se umflă picioarele, se dezvoltă alergii, etc).

8. Care a fost cel mai dificil proiect din punct de vedere tehnic la care ați participat împreună cu colegii dumneavoastră? Pe scurt, ce l-a făcut atât de dificil?

Cele mai dificile proiecte sunt cele în care îmbini încălzirea în pardoseală cu răcirea în plafoane si cu sisteme de ventilație mecanizată. Dificultatea este dată de complexitatea si corelarea sistemelor.

9. Cât de mult a crescut cererea în ultimii 5 ani pentru sisteme de control automatizat și de la distanță, prin internet, când vine vorba de soluțiile de încălzire în general și cele de încălzire în pardoseală în particular?

În ultimii cinci ani controlul automatizat al sistemelor de încălzire este în permanentă dezvoltare. Acest lucru se datorează faptului că se pot economisi mulți bani printr-o programare judicioasă a funcționării. Deoarece suntem mai tot timpul pe drumuri, sistemele de control de la distanță, prin internet, au luat amploare. Când programul familiei este aleatoriu (școală deplasări neprogramate, vacanțe) este util să putem programa încălzirea sau răcirea dintr-o aplicație.

10. Cum vedeți această tendință pe viitor și ce schimbări credeți că veți face pentru a răspunde mai bine noilor nevoi din partea celor care se bucură de beneficiile sistemelor de încălzire automatizate sau controlate de la distanță?

Firma noastră încearcă să facă parte din fiecare familie care alege să lucreze cu noi si asta se întâmplă, prin implicarea în alegerea și implementarea sistemelor. Asta înseamnă că propunem și sistemele de automatizare propice fiecărei case în funcție de programul celor care vor locui acolo.

11. Dacă ați face o singură recomandare celor care au încălzire în pardoseală, care ar fi? Dar celor care nu au dar sunt interesați ori curioși?

O recomandare: posesorilor de încălzire în pardoseală le recomand să-și regleze temperatura ambientală la 22 °C fapt care aduce confort, facturi prietenoase (fiecare grad aduce o economie de 6% a facturii) și un trai sănătos.

12. Soluțiile moderne de încălzire a casei sau biroului, printre care și încălzirea în pardoseală, sunt mai bune și mai prietenoase cu mediul înconjurător? Dacă da, ne puteți explica pe scurt de ce?

Sistemele moderne de încălzire folosesc temperaturi reduse ale agentului termic. Asta înseamnă consum redus de gaze sau curent electric. Aceste sisteme sunt compatibile cu pompele de căldură, care sunt în momentul actual cele mai prietenoase surse de căldură sau frig cu mediul înconjurător. Ele folosesc ca sursă apa, solul sau aerul, pentru a produce căldură sau frig. Amprenta de carbon produsă de pompele termice este mult diminuată față de sistemele clasice care folosesc gaze, combustibil solizi sau lichizi pentru a genera căldură.

13. De cât timp este folosită încălzirea în pardoseală în casele oamenilor?

Sistemele de încălzire în pardoseală sunt folosite de pe vremea romanilor pentru încălzirea thermelor si a caselor. Aerul cald era dirijat prin niște canale către încăperi.

14. Dacă n-ați mai lucra în domeniu, care ar fi primele trei aspecte la care v-ați uita atunci când ați vrea să contractați o firmă specializată în acest domeniu?

Dacă nu aș lucra in domeniu aș alege o firmă specializată astfel:

m-aș interesa de când activează în domeniu și ce fel de lucrări au executat

dacă se adresează zonei rezidențiale sau industrial

dacă au personalul calificat se execute lucrările contractate la calitatea și termenele dorite

15. Care sunt câteva promisiuni pe care unii sau mulți dintre competitorii Pro Instal le fac beneficiarilor și de care nu se țin?

Compania Pro Instal Grup este unul dintre puținii parteneri Rehau care au acreditare atât pentru montaj cat și pentru distribuția sistemelor de încălzire/răcire .Principalii competitori externalizeaza montajul către firme partenere . Clientul nu știe acest lucru de cele mai multe ori.

16. Aveți acasă sau la birou încălzire prin pardoseală? Dacă da, ce producător ați ales?

Atât acasă cat și la birou am încălzire în pardoseală. Producătorul ales nu putea fi altul decât Rehau, partenerul nostru de 25 de ani.

Domnule Lăzărescu, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Fără îndoială răspunsurile oferite vor ajuta pe mulți dintre cei care se gândesc să aleagă încălzirea prin pardoseală. Chiar dacă este un interviu, se cuvine să vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră și a firmei Pro Instal Grup.

Cu deosebită considerație,

