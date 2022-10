Care centrală este mai rentabilă în urma scumpirilor: "Consumă foarte mult și s-a dublat prețul"

Cheltuielile românilor au crescut în ultima perioadă, în urma scumpirilor, și mulți își fac griji legate de costurile pe care le vor avea cu încălzirea la iarnă.

Unii caută soluții de economisire și caută cea mai ieftină variantă. Este cazul unei românce care a făcut un sondaj pe Facebook legat de cea mai rentabilă centrală.

"Ce este mai rentabil, centrală pe peleți sau lemn", a întrebat femeia pe grupul Idei amenajări.

"Pe peleți va costa dublu"

În comentarii, părerile sunt împărțite, iar argumentele diferă.

"Preț/ calitate, pe lemn! Pe peleți, vă costă dublu în fiecare an. De exemplu, pentru încălzire, eu am nevoie pe un an la o casă de 200 mp (parter+etaj), de 16 m3 de lemne, care costă aproximativ 4000 lei, iar dacă aleg să mut cuptorul pentru peleți, trebuie să cumpăr de 8500 lei, pentru aceeași treabă."

"Pe peleți e mai comod, că nu trebuie să faci focul, să bagi pe foc etc. Dar alegeți un cazan bun cu gazeificare, setați arderea să fie maxim eficientă și mergeți numai de 2 ori pe zi să puneți lemne, iar cenușa e foarte puțină."

"Eu am optat mereu pentru lemne, nu știu de ce am avut o presimțire cu peletii, au ademenit lumea cu "ieftin", să-și vândă centralele. Lemnul dă căldură mai multă părerea mea, cărbunele se arde mai greu decât un rumeguș presat."

"Dacă lemnul era 250 lei metrul cub, acum e 550 lei metrul cub, întreb eu ce e mai convenabil? Este clar că toate produsele sunt dublate la preț."

"Avem termoșemineu pe peleți, dar nu recomand, consumă foarte mult și s-a dublat prețul peleților."

"Pe peleți. Vă sfătuiesc din propria experiență."

"Este comodă centrală pe peleți, doar că acum 1050 kg (1 palet- 70 saci de 15 kg sacul) costă 2415 lei Grup lemn Român!"

"Tot pentru comoditate am pus și eu anul trecut și de la 19 lei sacul cât era când am pus centrala, am ajuns să cumpăr cu 23 lei sacul înainte de Crăciun (anul trecut), dar acum la 34 de lei sacul este scump, cred că o să-mi pun alta pe lemne."

"Anul trecut am achiziționat o tonă de peleți undeva la 1300, anul acesta în vară, cu 2500, iar în perioada asta am văzut că deja s-au dus undeva la 3500-3700, niște nesimțiți ordinari care profită enorm în perioada de iarnă, dar nu înțeleg de ce nu se aplică acea plafonare la metrul cub de lemne și la tona de peleți, după cum se lăudau guvernanții “vieții”."

"S-a plafonat, de pe data de 10 octombrie a intrat legea în vigoare, și va fi până în martie, dar comercianții au golit rafturile, nu sunt de acord cu acea plafonare și au strâns tot, că nu au de gând să vândă ei peleții la 2000 lei tona, am fost într-un magazin și ni s-a spus că vor ieși pe rafturi peste o lună, eu însă garantez că au depozitele pline doar că la cât de nesimțiți sunt profită de pe urma scumpirilor, și așteaptă să convingă guvernanții să schimbe legea, că așa vor ei."

"Nu se găsește la 2000 lei, cât ar fi plafonat, am văzut la Carrefour 48 lei/sac 15kg, adică 3200lei/t. Anul trecut pe vremea aceasta am cumpărat cu 700 lei."

"Soacră-mea a cumpărat săptămâna trecută o tonă de pelet cu 5000 de lei."

"Ce înseamnă rentabil azi, când totul e volatil, azi nu găsești peleți, mâine nu găsești lemne… rentabil? Incredibilă întrebare. Caută alte criterii ca să alegi între cele două."

"Pe lemne exclus! Am vrut pe curent, dar ne-a speriat prețul kilowattului!"

"Peleți, eu una asta prefer și am termoșemineu pe peleți, indiferent de scumpi, că până la urmă și lemnele îs scumpe și ai și mult de lucru cu ele, eu sunt mulțumită de termoșemineu pe peleți, nu aș renunta să ajung din nou la lemne, nu-mi doresc."

"Ce e mai ușor? Să cari o roabă de cenușă zilnic, sau să aspiri focarul la câteva zile? Să te trezești la 5 dimineața să faci focul, sau să setezi termostatul astfel încât, atunci când te trezești, să ai o temperatură plăcută în casă?"

"În 2018, când ne-am mutat noi la casă, nefiind gaze în zonă (nu sunt nici acum), am avut de ales între curent, lemne, gpl sau peleți. Cum aveam prieteni sau cunoștințe care foloseau primele 3 variante, cu avantajele/ problemele fiecăruia, am ales un termoșemineu pe peleți.

Casa are 140 mp, iar la o temperatură de 22 grade, consumul de peleți este între 2,3 - 2,5 tone pe sezon rece. La 18 lei sacul, cât a fost până în 2021, însemna sub 500 lei/luna, în medie, comparabil cu gazul. E drept, anul ăsta prețul peleților a luat-o razna, eu am avut inspirația să cumpăr în martie, cu 26,5 sacul, deci mă voi duce probabil spre 800 lei pe lună, medie pe sezonul rece.

Ce va fi la anul? Habar nu am! Despre costurile încălzirii cu lemne, nu cunosc foarte multe, dar, din câte cunosc, și prețul lemnului s-a dublat, comparativ cu 2018. Avantajul cazanelor pe combustibil solid e că se mai pot arde cărbuni, bricheți. Am sesizat, în ultima perioadă, că vin tare din urmă pompele de căldură, consumul de curent nu e mare, dar investiția e una de 25000 - 30000 lei.

Dacă aveți posibilitatea să faceți investiția asta, cred că ar trebui să o faceți, concomitent cu un contract la Hidroelectrica. Iar dacă veți avea norocul să prindeți și un "casă verde fotovoltaice", sunteți asigurați pe o lungă perioadă de timp."

"Pompă de căldură + panouri".

"Noi avem centrală pe peleți, anul trecut am consumat 3 tone la o casă de 100 m pătrați și cu o temperatură constanța de 23-24 grade."

"Pentru cine își permite este mai bine peleți, cea cu lemne, multă mizerie (cenușă, cât bagi lemne e cald, când nu mai bagi se face frig. Peleții, ai pus sacul, până seară ești sigur că e foc și multă curățenie, nu funingine, nu praf de cenușă."

"Am avut cazan pe lemne și l-am schimbat pe peleți. E f scump și unul și celălalt, am schimbat pentru că e mult mai comod cu peleți. Lemnele trebuie să stea să se usuce, peleții îi cumperi și îi folosești imediat. Lemnele trebuiesc tăiate, crăpare, îți trebuie om să facă acest lucru sau să plătești oameni și e scump și tăiatul lemnelor. Peleții i-ai depozitat și e foarte ușor să încarci cazanul."

"Cu nimic nu sunt mai ieftini peleții, poate din contră, însă e mai comod."

"Cred că cel mai rentabil, sunt centralele pe ulei. Am un prieten cu centrală pe ulei. Consumă cam 20-25 litri pe zi. Mai găsește și gratis, mai cumpără cu 1-2 lei litrul. La 2 lei litrul (1200 și cv lunar). Acum, sunt cazuri și cazuri."

"Sunt ilegale, primești amendă minim 10.000 lei!"

"Eu am centrală pe lemn am avut și pe pelet, dar nu se compară peletul cu lemnul niciodată, recomand centrală cu gazificare."

"Centrală de fontă pe cărbune, încălzesc 300 mp cu 12 t lignit și 0,5 mc lemn de aprins pe durata unui sezon."

"Eu astăzi am adus 2 tone de peleți de fag 48,5 milioane, iar în august am dat iar la Selgros, 1,8 tone 48 milioane dar era pelet mixt."

"Lemne clar, peleții s-au scumpit aproape triplu, nu se merită."

"Centrală mixtă, înlocuiești ușa foarte simplu, o poți folosi pe ce îți este mai convenabil, în funcție de ceea găsești lemne sau peleți".

