Cele trei locuri de la noi din țară despre care românii spun că sunt „încărcate energetic”. „Dacă crezi, este. Dacă nu, nu este”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 09:25
248 citiri
Munți FOTO Pixabay

Un sondaj INSCOP arată că peste jumătate dintre români cred în existența „locurilor încărcate energetic”.

Tot mai mulți români spun că au simțit „energie specială” în anumite locuri din țară, fie pe vârf de munte, fie în păduri sau peșteri, potrivit Digi24.

Aceste credințe sunt răspândite la scară largă, fără legătura cu vârsta sau educația, spun sociologii, care avertizează și că astfel de convingeri pot deveni periculoase. În România ar fi șapte astfel de locuri „încărcate energetic”, printre care Sfinxul din Bucegi, Peștera Polovragi din Gorj sau Pădurea Hoia-Baciu, din județul Cluj.

Cei mai mulți dintre românii care cred că în țara noastră există locuri cu o energie specială sunt tineri cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, arată studiul INSCOP. Sfinxul, loc de pelerinaj pentru mii de turiști „Sfinxul este unul dintre locurile pe care foarte mulți oameni le consideră încărcate energetic. Aici vin sute de persoane în 28 noiembrie, să privească apusul împreună.

„Da, este încărcat energetic. Există povești că ar exista un tunel care e conectat cu Munții Orăștie, piramidele”, spune o turistă ajuns în vârf de munte.

„Eu consider că este, dar depinde de fiecare. Dacă crezi, este. Dacă nu, nu este”, e de părere o altă turistă.

Un alt loc despre care se spune că are o încărcătură energetică aparte este peștera Polovragi, din Gorj.

„E un loc care se află în spirala celor șapte puncte energetice ale arcului carpatic, ar fi nodul numărul trei. Sunt oameni care revin și spun că chiar au existat schimbări ale stării de bine, ale sănătății”, povestește Ionică Pavel, ghid local. P

Un alt loc care atrage mii de turiști din întreaga lume este această pădure, pădurea Hoia-Baciu din județul Cluj.

#incarcatura energetica, #locuri, #Romania , #stiri sociale
