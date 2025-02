Preotul Ciprian Mega, declarații înainte să afle dacă va fi sau nu arestat preventiv pentru complicitate la incendierea propriei mașini

Preotul orădean Ciprian Mega, acuzat de Episcopia Ortodoxă a Oradei că a fost „plantat” în BOR de Biserica Ortodoxă Rusă, află joi, 20 februarie, dacă va fi arestat preventiv pentru complicitate la distrugerea propriului autovehicul.

Înainte să se prezinte în faţa instanţei, preotul a declarat presei, în faţa Judecătoriei Beiuş, că a venit cu „încredere în justiţie, precizând că la percheziţii i s-au ridicat „computere, stickuri şi harduri”, ceea ce, în opinia sa, înseamnă că anchetatorii „sunt mai interesaţi de date informatice, nicidecum despre lucrurile legate de evenimentul în cauză”. Mega a fost reţinut luni, însă după 24 de ore, a fost eliberat, după ce instanţa a amânat pentru 20 februarie luarea unei decizii în privinţa sa.

Întrebat de jurnalişti cu ce gânduri ajunge la instanţa care va decide asupra propunerii de arestare a sa, Ciprian Mega a răspuns că are „încredere totuşi în justiţie”, chiar dacă, susţine preotul, presa are informaţii „legate de dosar – nu neapărat reale - cu o jumătate de zi sau chiar cu o zi” înaintea sa, documente care „nu au legătură cu realitatea”.

„Mi s-a spus să nu vorbesc pe marginea dosarului. Credeţi-mă că aş vrea să vorbesc foarte mult. Am reuşit să citesc dosarul, sau atât cât mi s-a dat din dosar, iar pentru mine lucrurile sunt foarte limpezi şi cred că puteţi trage o concluzie din faptul că vorbim despre un autoturism despre care nu se ştie dacă a fost incendiat sau a explodat. Avem raportul de la pompieri din seara respectivă şi cam atât. Declaraţia mea a fost luată de poliţie sâmbătă, la câteva zile după eveniment. Dar percheziţiile au avut legătură cu totul şi cu totul cu altceva. Mi s-au luat computerele, mi s-au luat stickuri, harduri. Sunt interesaţi de date informatice, nicidecum despre lucrurile legate de evenimentul în cauză. Cam asta e situaţia pe care o înţeleg eu acum”, a declarat Ciprian Mega.

Preotul ortodox mai spune că nu a fost informat despre cine ar fi autorul distrugerii autovehiculului său, în condiţiile în care el este acuzat de complicitate la această infracţiune, alături de prietenul său Aurel Gurău.

„Nu mi s-a spus, nici nu cred că există aşa ceva, dar cum aş putea fi acuzat de complicitate când nu există un mobil al unui asemenea gest? Nu vorbim despre o maşină care să fi fost asigurată cu Casco, e o maşină pe care o foloseam ca să duc copiii la şcoală, o maşină cu 7 locuri, adică eu pur şi simplu am pierdut ceva, nu am câştigat absolut nimic, nu am învinuit pe cineva, nici nu se cade să faci lucruri de genul acesta...”, a spus el.

De asemenea, preotul a dezvăluit că în incendiu a pierdut doar „lucruri personale”, dar „nimic care să fie irecuperabil, cum s-a spus, şi nimic extraordinar”.

„Au ars lucruri comune. A ars un laptop, dar informaţiile de pe laptopul respectiv le am. Din calculatoarele care mi-au fost luate de acasă şi hardurile sunt lucrurile legate de filmele mele, sunt texte, note de lectură, note de predici, adică ceea ce mă preocupă în mod constant”.

Preotul a mai declarat, „cu riscul de a încălca chestiunea cu confidenţialitatea”, că în dosar unul dintre cel mai des întâlnite nume este cel al fratelui său, care lucrează în Anglia şi este acolo rezident de mulţi ani, iar în acest context, au fost făcute percheziţii acasă la părinţii săi.

„A fost ultima oară la începutul lunii ianuarie în concediu în România, a plecat de pe aeroportul din Oradea, puteau verifica foarte uşor că fratele meu în această perioadă n-a fost în România - puteau verifica inclusiv punându-se de acord cu autorităţile britanice – şi totuşi el apare în dosar ca fiind în toată perioada aceasta în România. Pe marginea acestei supoziţii, despre care anchetatorii ştiau că este ireală, au descins nouă mascaţi la părinţii mei acasă, tatăl meu suferind un infarct de curând, au trântit uşile - cum era povestea din perioada cu DNA-ul. Şi n-au găsit desigur absolut nimic, n-au putut ridica absolut nimic”, a declarat Ciprian Mega.

Preotul a mai spus că este „foarte trist” pentru prietenul său, Aurel Gurău, acuzat şi el de complicitate la distrugere.

„Apare în povestea asta şi a avut şi dumnealui percheziţii doar pentru că este apropiat al meu şi pentru că s-a întâmplat să fie cu mine în maşină, în drumul meu spre Bucureşti. Şi uitaţi cum viaţa unui om se schimbă brusc. Dacă n-ar fi fost numele meu în povestea asta, nimeni n-ar fi dat vreo importanţă acestui eveniment”, a mai spus preotul Ciprian Mega.

Preotul Ciprian Mega a fost reţinut, luni, pentru 24 de ore, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş pentru complicitate la distrugere, fiind acuzat incendierea cu intenţie a unui autoturism parcat pe marginea DN 76. În cursul dimineţii de luni, au fost făcute percheziţii atât la Mega, cât şi la alte persoane suspectate că l-ar fi ajutat să-şi incendieze propria maşină.

Cu peste o lună în urmă, Episcopia Ortodoxă a Oradei l-a oprit de la slujire şi l-a suspendat din funcţia de paroh pe preotul Ciprian Mega, de la Parohia „Sfântul Spiridon”, din Oradea, acuzându-l că a fost „plantat” în Biserica Ortodoxă Română de Biserica Ortodoxă Rusă şi că „slujeşte altor interese decât cele ale Bisericii şi ale Ţării în care îşi duce traiul”.

Episcopia îl mai acuza pe preot că s-a opus verificării financiar-contabile a parohiei şi că nu a mers la Eparhie pentru cercetări. Reprezentanţii Episcopiei făceau referire şi la „slujirea preotului-regizor, pe cât de excentrică, pe atât de anarhică”.

La momentul respectiv, preotul a respins pe Facebook acuzaţiile Episcopiei, spunând că nu s-a opus niciodată verificării financiar-contabile a parohiei, că nu a abordat niciodată teme politice în biserică şi că nu a primit ajutor din afara ţării şi niciun „policandru de la vreun mitropolit rus”. Mega ruga Patriarhia Română să delege o comisie de audit pentru Parohia “Sf. Spiridon”, „persoane independente de Episcopia Oradei şi de interesele episcopului”.

În 13 februarie, preotul ortodox Ciprian Mega scria că, „din mila lui Dumnezeu, şi-a ispăşit sancţiunea de treizeci de zile şi că va putea „sluji din nou Dumnezeiasca Liturghie”, o „aşteptare” care-i „umple sufletul cu bucurie de la Domnul”.

Presa locală a relatat că ancheta care îl vizează pe preotul-regizor Ciprian Mega ar scoate la iveală faptul că acesta ar fi pus la cale incendierea propriei maşini după ce a promis că va face dezvăluiri despre corupţia din Episcopia Oradea, dar nu ar avea, de fapt, nicio dovadă în acest sens.

