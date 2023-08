Orașul Alexandroupolis s-a închis. Autoritățile din Grecia se tem de ce-i mai rău. Români treziți și evacuați de urgență VIDEO

Mai mulți turiști români care ar fi trebuit să petreacă concediul în zona Alexandroupolis din Grecia au fost informați că nu mai pot intra în stațiune în după-amiaza zilei de marți, 22 august.

Cele mai recente informații furnizate de presa locală indică faptul că incendiile se extind și cuprind zone din Alexandroupolis, un oraș important, cu peste 70.000 de locuitori, din Grecia continentală, în apropierea graniței cu Turcia.

Zona a devenit una atractivă în ultimii ani pentru turiștii români, datorită distanței mai mici față de casă.

"Dimineață la ora 2.00 ne-au trezit să evacuăm. Eram cazați la 3 kilometri de spitalul de acolo, pe care înțeleg că nu-l mai pot salva", ne-a transmis Iulian, un român aflat în Alexandroupolis și care a primit mesaj de alertă din partea autorităților în dimineața zilei de 22 august.

Imagini înregistrate de români la intrarea în Alexandroupolis, în după-amiaza zilei de 22 august. Accesul în oraș le-a fost interzis

Turiștii și localnicii s-au trezit marți în fața unor imagini apocaliptice, cu focul care amenință să distrugă orașul (foto jos)

Pompierii români spun că au primit prima misiune în zona spitalului Alexandroupolis în urmă cu câteva ore.

Incendiile afectează cu precădere regiunea Viotia, regiunea Rhodope, insula Evia și orașul Alexandroupolis.

Potrivit informațiilor sunt mai mulți morți până acum, precum și multe persoane care sunt prinse în locuințe și nu pot ieși.

These are psychopaths at work..

For three days, uncontrolled fires have been raging in Greece, which now threaten the city of Alexandroupolis. pic.twitter.com/0yn8H2U7YF