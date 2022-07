Valul de caniculă ce s-a abătut asupra Marii Britanii a generat mai multe incendii devastatoare, marți, 19 iulie. Unul dintre ele a fost observat de-a lungul autostrăzii în Dartford, la est de Londra. Pompierii au declarat incident major.

”Un mare incendiu izbucnește de-a lungul autostrăzii în Dartford, la est de Londra; incident major declarat” scrie BNO News pe Twitter, publicând un video în care se văd flăcări violente foarte aproape de calea de rulare.

Mai devreme, televiziunile din Regatul Unit arătau imagini cu un sat aflat la est de Londra, făcut scrum.

Confruntaţi cu ”mai multe incendii importante în Capitală în timpul valului record de caniculă de astăzi”, pompierii din Londra au declanşat o procedură de urgenţă care permite desfăşurarea de resurse suplimentare în termeni de servicii de urgenţă.

Mai multe incendii extinse de vegetaţie au fost de asemenea semnalate în zone periurbane ale Londrei.

Sub efectul valului de caniculă ce s-a abătut asupra Europei, în Regatul Unit a fost depăşit pentru prima dată pragul temperaturii de 40 de grade Celsius, cu 40,2 grade înregistrate la aeroportul Heathrow din Londra.

Primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, a declarat ”stare de incident grav” şi a atenţionat că brigada de pompieri se află sub o mare presiune.

Și tot în acest context se crede că o mică expălozie urmată de un incendiu la Barajul Hoover ar fi avut legătură cu valul de caniculă. Însă în acest moment nu s-a descoperit cauza exactă.

”Mică explozie și incendiu la Barajul Hoover; cauza necunoscută”, scrie BNO News.

