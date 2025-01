Actor în lacrimi din cauza incendiilor din Los Angeles.”Într-o zi ești în piscină, iar în următoarea totul a dispărut” VIDEO

Actorul James Woods a izbucnit în lacrimi în timpul unui interviu în direct cu CNN, după ce a fost evacuat din casa sa din zona Pacific Palisades din cauza incendiilor devastatoare din Los Angeles. Karla Souza și Jamie Lee Curtis au vorbit, de asemenea, despre amploarea distrugerilor cauzate de flăcări.

Woods, în vârstă de 77 de ani, a devenit vizibil emoționat când a început să descrie amploarea incendiilor în timpul unui interviu, în timp ce povestea cum nepoata soției sale le-a oferit banii din pușculița ei pentru a-i ajuta să își reconstruiască locuința.

”Când nu puteam să deschidem ușa de la garaj pentru că vântul ne bloca, pentru că ușa noastră se ridica așa, am spus, Doamne, suntem pe dealuri aici și trebuie să ieșim pe jos. Eu nu pot să merg. Am 77 de ani, omule. Nu pot merge pe dealurile astea. E ca Muntele Everest acolo. E destul de abrupt, așa că, știi, am postat asta pe X, dar Sarah a fost cu nepoata ei de opt ani aseară. Ea a ieșit, îmi pare rău, doar, știi și tu ... Într-o zi înoți în piscină și a doua zi totul a dispărut. Am crezut că voi fi mai puternic decât atât, dar ... ”, a spus actorul.

"Îmi pare rău, într-o zi ești în piscină, iar în următoarea totul a dispărut", a spus el cu lacrimi în ochi.

James Woods are două nominalizări la premiile Oscar și este câștigător al mai multor premii, printre care și Emmy. Printre cele mai apreciate filme în care a jucat se află "Casino" (1995), "Once Upon a Time in America" (1984), "Nixon" (1995), "Contact" (1997) sau "Any Given Sunday" (1999).

Actrița Karla Souza, cunoscută pentru rolul din serialul ”Haw to get away with murder” a postat mai multe clipuri cu clădirile distruse din zona Palisades.

”The Palisades a fost casa familiei noastre timp de 11 ani – un loc în care copiii mei s-au născut, au crescut și au fost înconjurați de dragostea și grija vecinilor noștri minunați și a acestei comunități incredibile. Să-l văd acum, înfruntând o astfel de devastare de neimaginat, îmi frânge inima dincolo de cuvinte”, a scris actrița Karla Souza pe Instagram alături de mai multe clipuri care arată distrugerile cauzate de incendiile din zonă.

Jammie Lee Curtis a donat un milion de euro pentru operațiunile de salvare

Actrița Jamie Lee Curtis, a cărei casă a ars în urma incendiilor din Los Angeles, a anunțat că a donat un milion de euro pentru operațiunile de stingere a focului și de salvare. Curtis a vorbit despre incendiile devastatoare la emisiunea „The Tonight Show With Jimmy Fallon”, miercuri seară, numind dezastrul natural „al naibii de groaznic” şi „o situaţie cu adevărat îngrozitoare”.

„După cum ştiţi, locul în care locuiesc eu este în flăcări chiar acum. Întregul Pacific Palisades arde. Am zburat aici noaptea trecută, eram în avion, am început să primesc mesaje şi este al naibii de groaznic, băieţi. Este pur şi simplu o catastrofă în California de Sud”, a spus ea. „Totul: piaţa în care fac cumpărături, şcolile la care merg copiii mei. Mulţi, mulţi, mulţi prieteni şi-au pierdut acum casele. Aşa că este o situaţie cu adevărat îngrozitoare”, a declarat actrița.

Jamie Lee Curtis, on the verge of tears, described the "catastrophe" of the Palisades Fire near her multimillion-dollar California home, expressing her fear that her entire city is engulfed in flames. She shared her concern that everything in her neighborhood, including the… pic.twitter.com/oXSRZ8fHBL — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 9, 2025

Casa fotomodelului Bella Hadid, distrusă în totalitate

O fotografie postată pe rețeaua X arată locuința fotomodelului Bella Hadid înainte și după incendiile devastatoare din Los Angeles. Vila impunătoare a fost total distrusă.

This is what's left of the Bella Hadid family's luxurious mansion. pic.twitter.com/BZJepgPSf2 — Frum TikTok (@FrumTikTok) January 9, 2025

