Ce a rămas din impresionanta vilă a lui Paris Hilton. Vedeta plânge pe Twitter "Este devastator dincolo de cuvinte" VIDEO

Paris Hilton este una dintre vedetele a căror casă a fost distrusă de incendiile devastatoare din California. Moștenitoarea imperiului Hilton a postat pe rețelele sociale un video cu rămășitele vilei sale luxoase din Malibu.

”Stau aici, în ceea ce a fost casa noastră, iar durerea este cu adevărat de nedescris. Când am văzut prima dată știrile, am fost complet șocată – nu am putut să o procesez. Dar acum, stând aici și văzând-o cu proprii mei ochi, simt că inima mi s-a spulberat într-un milion de bucăți.

Această casă nu era doar un loc în care locuiam – A fost locul în care visam, râdeam și cream cele mai frumoase amintiri ca familie. A fost locul în care mânuțele lui Phoenix au făcut artă pe care o voi prețui pentru totdeauna, unde dragostea și viața au umplut fiecare colț. Să-l vezi redus în cenuşă... este devastator dincolo de cuvinte”, scrie vedeta de reality TV.

Paris Hilton spune că, deși a pierdut multe lucruri în urma incendiilor, este recunoscătoare este că ea, copiii și familia sa, dar și animalele sale de companie sunt în siguranță.

”Ceea ce îmi frânge și mai mult inima este să știu că aceasta nu este doar povestea mea. Atâția oameni au pierdut totul. Nu sunt doar pereți și acoperișuri, ci amintirile care au făcut din acele case case. Sunt fotografiile, suvenirurile, piesele de neînlocuit din viața noastră.

Și totuși, în această durere, știu că sunt incredibil de norocos. Cei dragi, bebelușii mei și animalele de companie sunt în siguranță. Acesta este cel mai important lucru și îmi păstrez recunoștința cu tot ce am. Și dincolo de recunoștință tuturor pompierilor, primilor și voluntarilor care își riscă viața pentru a lupta împotriva acestor incendii” a mai spus Hilton.

