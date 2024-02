Cel puțin 120 de morți în incendiile forestiere care fac ravagii într-o regiune turistică din Chile VIDEO

Bilanţul incendiilor forestiere care fac ravagii începând de vineri în Chile, în special în regiunea turistică Valparaiso, a crescut la 122 de morţi, a anunţat luni Serviciul de medicină legală din Chile (SML), informează AFP.

Toate victimele au fost înregistrate în regiunea Valparaiso, potrivit aceleiaşi surse, care a precizat că doar 32 de cadavre au fost identificate până în prezent.

This is how climate crisis looks like in Chile 🇨🇱!

The death toll from raging wildfires supercharged by global heating have killed at least 64 people in Chile's central Valparaíso region. I'm thinking of all the families affected and even more determined for serious action… pic.twitter.com/DEMThD2H5d