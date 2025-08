Incendii masive de vegetație și în Bulgaria. Case arse, localnici evacuați, sute de pompieri mobilizați VIDEO

Pompierii s-au luptat duminică, 27 iulie, cu incendii în aproape 100 de zone din Bulgaria, unde au ars case şi au fost evacuaţi localnici, potrivit presei locale, relatează Reuters.

Un incendiu izbucnit la poalele muntelui Pirin, în sud-vestul Bulgariei, s-a extins pe mii de hectare de pădure.

Eighteen hours after a fierce fire began near Slishovtsi in the Transko region of Bulgaria, it spread quickly to the village of Rani Luk, destroying dozens of homes.

