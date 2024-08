Autoritățile grecești au cerut luni ajutorul statelor Uniunii Europene în cazul incendiilor care se îndreaptă către Atena. Autoritățile au evacuat mai multe localități de la periferia de nord-est a Atenei, în urma evacuării orașului Marathon.

„Mecanismul Protecției Civile al UE a fost activat la cererea autorităților grecești”, anunță într-un comunicat un purtător de cuvânt al Uniunii Europene (UE) Balazs Ujvari.

Patru state membre UE au anunțat că trimit ajutoare - Italia, Franța, Cehia și România - anunță el.

❗️🔥🇬🇷 - An extremely dangerous forest fire continues to ravage the region near Athens, the capital of Greece, prompting authorities to call for the immediate evacuation of homes.

Emergency crews have been battling the flames for more than 20 hours, in dramatic conditions… pic.twitter.com/nPYeQhfQVm