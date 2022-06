Un incendiu de vegetaţie izbucnit sâmbătă, 4 iunie, ameninţă o suburbie la sud de Atena. Autoritățile au decis evacuarea mai multor case.

Protecţia civilă grecească a transmis prin SMS locuitorilor din Ano Voula şi din împrejurimi să se îndepărteze de casele lor, deoarece flăcările au ajuns deja într-o zonă rezidenţială de acolo, informează lefigaro.fr.

La faţa locului au fost trimişi aproximativ 72 de pompieri cu 20 de camioane, sprijiniţi de şase avioane cu apă şi trei elicoptere.

What caught fire in Athens again? https://t.co/57G8XIgOyx — Angela Korras (@AngelaKorras) June 4, 2022

Vânturile violente, de forţa 8 pe scara Beaufort (care are treisprezece grade), au făcut ca focul să avanseze până la primele case din Panorama Voulas.

"Situaţia este foarte dificilă şi vântul nu ajută”, a spus Giannis Konstantatos, primarul oraşului Ellinikon-Argiroupoli, un oraş învecinat.

Wildfire season may have just started in #Greece. Firefighting planes fill their water tanks, while a fire burns near houses south of Athens. pic.twitter.com/Ykdru5tqyF — Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) June 4, 2022

"Atmosfera este sufocantă, este greu să respiri”, a spus el pentru presa de la Atena.

Giorgos Papanikolaou, primarul din Glyfada, unde a izbucnit incendiul, a declarat, fără a oferi alte detalii, că o centrală electrică de înaltă tensiune a fost cauza dezastrului, a adăugat agenţia. Potrivit presei, în zonă a avut loc o pană de curent.

