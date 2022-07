Incendiu de proporții lângă Atena. Case distruse și un spital evacuat VIDEO

Un incendiu de vegetaţie alimentat de vânturi puternice a făcut ravagii în regiunea muntoasă Penteli, lângă Atena, miercuri dimineaţă. Case au fost incendiate, iar autorităţile au ordonat evacuarea a cel puţin nouă zone şi a unui spital. Douăzeci şi opt de pompieri români asistă pompierii locali, relatează Reuters.

Nori groşi de fum au întunecat cerul deasupra Muntelui Penteli, unde focul a izbucnit în jurul orei 14.30 GMT (17.30, ora României), marţi, la aproximativ 27 km nord de centrul Atenei.

Nu au fost raportaţi răniţi, au spus pompierii.

VIDEO: A wildfire rages through Mount Penteli, on the outskirts of Athens, Greece.

Greek authorities evacuated eight villages north of the capital city, reporting 39 fire outbreaks across the country in just 24 hours pic.twitter.com/dtZqdpXpQo