Pompierii români au ajuns pe insula Rodos, puternic afectată de incendii. Situația miilor de de turişti şi localnici

Cei 52 de pompierii români detaşaţi în Grecia au ajuns luni dimineaţă, 24 iulie, pe insula Rodos, puternic afectată de incendii.

”În cursul acestei dimineţi, pompierii români, componenţi ai modulului naţional de stingere dislocat în Grecia, vineri, 21 iulie, au ajuns pe insula Rodos, zonă puternic afectată de incendii. Astfel, modulul României, format din 52 de militari, se îndreaptă către baza militară, loc unde vor fi cazaţi şi unde vor alimenta cu apă autospecialele care vor acţiona în zonele afectate de incendii”, transmite IGSU.

Sub directa coordonare a ofiţerului de legătură elen, pompierii români vor începe misiunea de limitare a propagării incendiilor în zonele afectate din Rodos, alături de pompierii greci şi slovaci.

Mii de turişti şi localnici au fost nevoiţi să părăsească mai multe sate de pe insula grecească Rodos, unde incendiile au scăpat de sub control, iar oficialii se tem că vântul puternic va împiedica şi mai mult eforturile de a pune flăcările sub control, relatează The Guardian şi Reuters.

Mai multe persoane aflate în zonele afectate de incendiu în insula grecească Rodos au sunat pe numărul de urgenţă al misiunii diplomatice române şi au informat că numărul cetăţenilor români aflaţi în zona de evacuare ar fi de aproximativ 25-30 şi că sunt în afara oricărui pericol, a anunţat duminică MAE.

