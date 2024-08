Incendiile din Grecia, vizibile din spațiu. Imagini cu amploarea dezastrului care amenință Atena VIDEO

Incendiile din Grecia sunt vizibile din spațiu. Imaginile înregistrate de pe satelit de Agenţia Europeană a Sateliților Meteorologici Europeni Eumetsat arată amploarea dezastrului.

„Incendii de pădure importante au izbucnit în nordul Atenei, așa cum a surprins satelitul MTG-I1 ieri (duminică). Vârfuri calde și nori groși de fum erau vizibili din spațiu între orele 11.00 UTC (14.00, ora României) și! 7.30 UTC (20.30, ora României)”, a anunțat agenția europeană pe platforma X.

O scurtă înregistrare video postată pe X împreună cu acest mesaj surprinde flăcări care apar în regiunea Atena, care se detașează în mod clar de restul țării.

Un fum gros se degajează apoi deasupra capitalei elene.

La sfârșitul secventei se poate observa că incendiile rămân vizibile în întuneric, noaptea.

Intense #wildfires 🔥 have broken out north of #Athens, seen here by our MTG-I1 satellite yesterday 11.08.

Fire hotspots & thick smoke plume visible from space between 11:00 - 17:30 UTC.

Evacuations are in place as emergency workers try to keep fires under control. #ClimateCrisis pic.twitter.com/cGOBj3axqv