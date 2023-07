Oameni uciși în Italia de grindina uriașă și de incendiile violente. Sloiuri de gheață pe străzile orașelor și flăcări peste autostrăzi FOTO VIDEO

Cel puţin cinci persoane au fost găsite moarte în Italia marţi, 25 iulie, în urma unor furtuni violente în nordul ţării şi a unor incendii de vegetaţie în Sicilia, ceea ce ar putea determina guvernul să declare stare de urgenţă în regiunile cele mai afectate, transmite AFP.

O fată de 16 ani, aflată într-o excursie cu cortul, se numără printre cele două persoane care au murit în urma furtunilor care au lovit nordul Italiei, a declarat premierul Giorgia Meloni. Adolescenta a fost ucisă când un copac a căzut peste cortul ei, în timpul unei furtuni puternice. Fata era într-o tabără de cercetaşi în apropiere de Brescia.

Luni, o femeie de vârstă mijlocie a murit după ce a fost lovită, de asemenea, de un copac căzut în Lissone, la nord de Milano.

Meloni a confirmat cele două decese "tragice" din cauza vremii nefavorabile şi a transmis condoleanţe familiilor.

Locuitorii din Milano au raportat ploi torenţiale şi grindină în primele ore ale dimineţii de marţi, care au inundat străzile şi au dezrădăcinat copaci, dintre care mulţi au căzut pe maşini parcate.

Near Milan, a storm knocked down trees and 2 tourists died under them. And the huge hail damaged the cars. #Sicilia #Catania #nubifragio pic.twitter.com/NrdrbDPnZf

Alte imagini din regiunea Seregno, în zona metropolitană a orașului Milano, arată sloiuri de gheață pe străzile unei localități, după o furtună violentă.

In Serenyo, a stream of ice swept through the streets in the middle of summer. #Sicilia #Giorgio #Catania #nubifragio pic.twitter.com/906yXjiNBN

Dar chiar dacă nordul a fost acoperit de ape, valul de căldură din sud a persistat, cu temperaturi de 47,6 grade Celsius înregistrate luni în oraşul Catania din estul Siciliei. Cadavrele a două persoane în vârstă de 70 de ani au fost găsite într-o casă distrusă de flăcări, în timp ce o altă femeie în vârstă de 88 de ani a fost găsită în apropiere de oraşul sicilian Palermo, potrivit rapoartelor mass-media de marţi seară.

Preşedintele regional al Siciliei, Renato Schifani, a declarat că intenţionează să ceară guvernului, înainte de o reuniune a miniştrilor care va avea loc miercuri, să declare stare de urgenţă pentru insula mediteraneană.

Pompierii de pe insulă au petrecut o noapte întreagă luptând cu incendiile, dintre care unul s-a apropiat atât de mult de aeroportul din Palermo încât instalaţia a fost închisă timp de câteva ore marţi dimineaţă.

Quello che stanno facendo le varie influencer, che raccontano una Sicilia meravigliosa nonostante stia bruciando non mi meraviglia affatto. Sottolinea soltanto la loro ricchezza e superficialità. Vivono in un mondo a parte dove non ce posto per la triste realtà. #Sicilia pic.twitter.com/7nNULB9Nko

Departamentul de Protecţie Civilă din Italia a raportat marţi "incendii extinse" în sudul ţării, precizând că a fost solicitat sprijin aerian pentru nouă incidente în Sicilia, nouă în Calabria şi unul în Sardinia.

"Ne confruntăm în Italia cu una dintre cele mai complicate zile din ultimele decenii - ploi torenţiale, tornade şi grindină uriaşă în nord, precum şi căldură toridă şi incendii devastatoare în centru şi sud", a declarat ministrul Protecţiei Civile, Nello Musumeci.

Scriind pe Facebook, el a adăugat: "Tulburarea climatică care a lovit ţara noastră ne cere tuturor... o schimbare de atitudine".

Mai mulți oameni au postat pe rețelele sociale momentul în care au fost surprinși de incendii pe autostradă.

