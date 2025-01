Bătrâni salvați desculți și în scaun cu rotile din calea flăcărilor. Prăpădul cauzat de incendiile de vegetație din SUA

Incendiile de vegetație din Los Angeles se răspândesc rapid miercuri, 8 ianuarie, iar evacuarea din calea flăcărilor nu se poate face întotdeauna la timp. Presa locală a capturat imagini șocante cu bătrânii dintr-un cămin, în timp ce sunt evacuați desculți, în scaun cu rotile, înainte ca incendiul să ajungă la clădire.

Răspândirea incendiilor a afectat și spitale și cămine de bătrâni, care au fost evacuate pe fugă, într-o atmosferă plină de fum, însă toți se află deocamdată în siguranță.

„E greu. Nu se pot ridica. Sunt blocați pe scaunele cu rotile. Trebuie să îi ridicăm, să îi punem în dubițe și să luăm scaunele cu rotile în același timp, așa că trebuie să îi scoatem pe toți de aici. Toată lumea a ieșit în siguranță”, a declarat angajata unui cămin de bătrâni citată de cbsnews.com.

Unii dintre bătrânii evacuați în regim de urgență nici nu au apucat să se încalțe înainte de a fi transportați din calea flăcărilor.

🚨 #BREAKING: Patients are being rapidly evacuated from the hospital due to the Eaton Fire near Los Angeles

This looks like literal hell. pic.twitter.com/GboKsaT4aQ