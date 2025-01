Locuința Kamalei Harris, pe punctul de a fi înghițită de incendiile devastatoare din Los Angeles. Mesajul vicepreședintei SUA FOTO VIDEO

Un incendiu devastator de pădure face ravagii în cartierul de lux Pacific Palisades cu vedere spre Los Angeles, pe coasta de vest a SUA. Peste 30.000 de oameni au fost nevoiți să fugă marți, 7 ianuarie, din calea flăcărilor, în timp ce vânturile violente reprezintă un pericol mortal, potrivit autorităților, conform AFP și Reuters.

Se pare că nu există nicio posibilitate ca incendiile din Los Angeles să poată fi ținute sub control, anunțau marți seară, 7 ianuarie, oficialii americani.

Potrivit CNN și Sky News, pompierii se concentrează în principal pe salvarea de vieți.

Salvatorii au anunțat că nu au făcut niciun progres în limitarea incendiului din Pacific Palisades, unul dintre cele trei incendii din suburbiile Los Angeles.

Șeful batalionului și purtătorul de cuvânt al CAL Fire, David Acuna a fost întrebat de CNN dacă există vreo posibilitate de izolare, având în vedere vânturile puternice.

„Nu. Sincer, nu există. Suntem în mare parte preocupați să ne asigurăm că toți oamenii ies din zonă, deoarece siguranța oamenilor este cea mai importantă parte și îi ajutăm pe oameni să planifice astfel încât animalele de companie să își găsească un adăpost sigur”, a spus el.

Potrivit guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, peste 1.400 de pompieri au fost trimiși să lupte împotriva incendiilor „fără precendent”.

California has deployed 1400+ firefighting personnel & hundreds of prepositioned assets to combat these unprecedented fires in LA.

Emergency officials, firefighters, and first responders are all hands on deck through the night to do everything possible to protect lives.