Momente de coșmar pentru un român stabilit în Los Angeles: „Focul a fost la 150 de metri de casa mea. Aerul e irespirabil” FOTO VIDEO

Un incendiu devastator de pădure face ravagii în Los Angeles, SUA. Sute de mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea flăcărilor, în timp ce vânturile violente reprezintă un pericol mortal.

Un român stabilit în Los Angeles, pe nume Cristian Tudor, a primit ordin de evacuare în urmă cu câteva ore.

Tudor spune că a reușit să ia cu el câinele și câteva lucruri strict necesare când și-a părăsit locuința amenințată de flăcări, potrivit antena3.ro.

„Momentan mă simt foarte bine, sunt la 30 de mile (48 de kilometri – n. red.) de acasă, încă se simte mirosul de fum. Am înțeles că focul a fost lichidat, nu știu mai multe informații deocamdată dar am înțeles că nu am voie să mă întorc în perimetrul locuinței, o să-mi caut un hotel, o să stau câteva zile pe la prieteni, nu știu ce o să fac”, a declarat bărbatul.

Românul mai spune că locuința sa nu a fost afectată, însă „focul a fost la 150 de metri de locuința mea, eu stau într-o zonă la limită cu parcul din Hollywood, cel mai mare parc de acolo care a ars acum.

Cu o zi înainte, a luat foc într-o zonă mai aproape de ocean, cel mai mare foc din istoria Californiei, am simțit fumul toată ziua și i-am dat importanță dar am crezut că nu o să ajungă chiar până la mine”, povestește Cristian Tudor.

Tot bărbatul mai spune că „la ora șase și jumătate, am ieșit pe balcon și am văzut cerul portocaliu. M-am urcat pe bloc și am văzut că aproape de blocul învecinat era o ditamai vâlvătaia de foc. Ieri, am avut la știri și pe social media o grămadă de atenționări ca dacă lăsăm mașinile pe stradă o să vină cu buldozerele și o să le sfărâme pur și simplu ca să treacă mașinile de pompieri.

Am înțeles că au fost în jur de 700 de mașini avariate de pompieri. Eu am luat mașina, am avut strictul necesar, exact cum am venit în America, împlinesc 12 ani de când am venit în Statele Unite în această lună – cu două bagaje și un rucsac – exact același lucru îl am și acum în mașină.

Din câte am înțeles, aerul e irespirabil, o să încerc să ajung într-o oră acasă măcar să-mi iau toate actele pentru că nu am apucat să iau decât strictul necesar”, adaugă românul stabilit în Los Angeles.

🚨 #BREAKING: Yet ANOTHER massive fire has just sparked in Studio City, with several structures engulfed

This is in a totally different area of Los Angeles than the other fires

Embers are jumping to nearby vegetation, causing more spot fires

No end in sight to this absolute… pic.twitter.com/1VLs6Unq4q