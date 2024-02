Incendiile de pădure din Chile au provocat moartea a 51 de persoane. "Situaţia este foarte dificilă" FOTO/VIDEO

Autorităţile din Chile anunţat sâmbătă, 3 februarie, că incendiile de pădure care fac ravagii în centrul statului Chile au provocat decesul a cel puţin 51 de persoane, iar bilanţul victimelor este posibil să crească în continuare, în timp ce serviciile de urgenţă se străduiau să stingă flăcările care ameninţă zonele urbane, relatează Reuters.

Incendiile de pădure care fac ravagii în centrul stattului Chile au provocat decesul a cel puţin 51 de persoane, iar bilanţul victimelor este posibil să crească în continuare, au anunţat sâmbătă autorităţile, în timp ce serviciile de urgenţă se străduiau să stingă flăcările care ameninţă zonele urbane, relatează Reuters.

Ministrul chilian de interne, Carolina Toha, a declarat că, potrivit informaţiilor disponibile, este posibil ca bilanţul victimelor să crească în continuare.

"Situaţia (din regiunea Valparaiso) este extrem de delicată", a declarat aceasta.

Într-o alocuţiune televizată, preşedintele chilian Gabriel Boric a declarat că "situaţia este într-adevăr foarte dificilă".

Incendiile de pădure nu sunt neobişnuite în Chile în timpul lunilor de vară. Anul trecut, când ţara s-a confruntat cu un val de căldură record, aproximativ 27 de persoane au murit şi peste 400.000 de hectare au ars.

"Suprafaţa afectată de incendii astăzi este mult mai mică decât anul trecut, dar numărul de hectare afectate creşte foarte rapid", a declarat Carolina Toha.

Suprafaţa afectată de incendii a crescut de la 30.000 la 43.000 de hectare între vineri şi sâmbătă.

Carolina Toha a precizat că autorităţile sunt foarte îngrijorate de unele dintre incendii, care se propagă în apropierea zonelor urbane şi au "un potenţial foarte mare de a afecta persoane, locuinţe şi instalaţii".

