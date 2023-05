Zeci de mii de persoane evacuate în urma incendiilor de pădure ”fără precendent” din Canada VIDEO

Evacuările au continuat duminică în vestul Canadei, din cauza înaintării incendiilor de pădure, ridicând totalul la aproape 30.000 de persoane care au fost nevoite să îşi părăsească locuinţele în câteva zile, o situaţie "fără precedent" în această perioadă a anului, notează AFP.

Sâmbătă, provincia Alberta a fost nevoită să declare stare de urgenţă după ce a dispus evacuarea a aproximativ 25.000 de persoane.

Duminică seara devreme, în provincie erau încă active 107 incendii de pădure sau vegetaţie, dintre care 28 nu erau controlate de pompieri.

"Am avut averse uşoare răspândite în sudul provinciei", a declarat Christie Tucker, purtătoare de cuvânt a serviciilor de salvare ale provinciei, în cursul unei conferinţe de presă duminică la Edmonton.

"Acest lucru a permis pompierilor să atace anumite zone de care nu au putut să se apropie din cauza comportamentului extrem al incendiilor", a adăugat ea, subliniind "o veste bună".

Dar această uşoară acalmie "din păcate" nu priveşte nordul provinciei, unde condiţiile rămân foarte dificile, a adăugat ea.

În lupta lor împotriva incendiilor, autorităţile se concentrează asupra zonelor locuite. Astfel, Drayton Valley, un oraş cu 7.000 de locuitori din Alberta, la aproximativ 140 de kilometri vest de Edmonton, se numără printre comunităţile evacuate.

În localitatea Fox Lake din nordul provinciei Alberta un incendiu violent a distrus 20 de case, un magazin şi o secţie de poliţie. Locuitorii au fost evacuaţi cu barca şi cu elicopterul.

Condiţiile rămân instabile şi, potrivit autorităţilor, deocamdată este greu de stabilit cu precizie amploarea pagubelor.

"În unele cazuri, fumul şi condiţiile actuale ne împiedică să evaluăm pe deplin pierderile materiale", a declarat Colin Blair de la Alberta Emergency Management Agency.

Această provincie din vestul Canadei, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, "a experimentat o primăvară fierbinte şi uscată şi cu atâta lemn a fost suficient doar de câteva scântei pentru a declanşa incendii cu adevărat înfricoşătoare", a declarat Danielle Smith, premierul Albertei, la o conferinţă de presă.

