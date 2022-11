Termocentrala din orașul rusesc Perm a luat foc miercuri după-amiază, asta după ce un depozit de produse petroliere din regiunea Bryansk a ars de dimineață, iar un depozit de mase plastice din Volgorod s-a făcut scrum.

Autoritățile din Rusia susțin că acestea au fost provocate de ucraineni, însă fără a aduce dovezi în acest sens.

Another video of the fire at the combined heat and power station in #Perm, published by Baza. pic.twitter.com/vlEa7cIgv1