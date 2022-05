Mai multe incendii izbucnite în sudul Siberiei au avariat aproximativ 200 de clădiri şi au provocat cel puţin cinci morţi, au anunţat sâmbătă, 7 marie, autorităţile locale, adăugând că au plasat zona în stare de urgenţă, relatează AFP.

Incendiile din regiunea Krasnoyarsk au cuprins peste 16 zone şi s-au extins la aproximativ 200 de clădiri, mai multe fabrici de cherestea şi un loc de joacă pentru copii, a anunţat Ministerul Regional pentru Situaţii de Urgenţă pe Telegram.

Aftermath of the yesterday's wildfire in Nazyvayevsk, Omsk region, Western Siberia, where a wildfire destroyed up to 90 private houses. Pictures via Gorod55 pic.twitter.com/XgfiEYeh7R