România trimite 51 de pompieri în Spania pentru a ajuta la stingerea incendiilor devastatoare de pădure

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 20 August 2025, ora 18:45
România trimite 51 de pompieri în Spania pentru a ajuta la stingerea incendiilor devastatoare de pădure
Pe cine încerca să salveze românul mort în incendiile de vegetație din Spania FOTO X/@Stendhal69

România trimite un modul de intervenție specializat în stingerea incendiilor de pădure format din 51 de pompieri în Spania, pentru a sprijini la combaterea incendiilor de pădure cu care se confruntă Peninsula Iberică, în urma solicitării transmise de autoritățile spaniole în data de 17 august, prin Mecanismul European de Protecție Civilă.

În baza propunerii formulate de Departamentul pentru Situații de Urgență și aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, România va trimite un modul de intervenție specializat în stingerea incendiilor de pădure, format din 51 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și unităților subordonate.

Transportul echipei de intervenție se va realiza în cursul zilei de mâine cu sprijinul Forțelor Aeriene Române din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Misiunea pompierilor români se va desfășura pe teritoriul Spaniei, în orașul Jarilla (provincia Cáceres din comunitatea Extremadura). Iar cheltuielile necesare desfășurării acestei misiuni urmează a fi acoperite din fonduri europene, conform regulamentului Protecției Civile Europene.

„Prin această misiune, România își reafirmă solidaritatea și angajamentul de a sprijini statele membre ale Uniunii Europene în gestionarea situațiilor de urgență de mare amploare”, au transmis reprezentanții Guvernului.

Circa 373.000 de hectare au ars până marți dimineață în Spania de la începutul anului, cu circa 30.000 în plus față de luni, o statistică în continuă creștere, potrivit Sistemului european de informații privind incendiile forestiere (EFFIS), care utilizează datele colectate de Copernicus.

De la debutul înregistrărilor EFFIS, în 2006, este vorba despre cel mai grav an pentru Spania în ceea ce privește suprafața pârjolită, superioară precedentului record stabilit în 2022 (306.000 hectare arse).

Majoritatea suprafeței a ars în marile incendii care afectează de peste 10 zile provinciile Zamora și Léon din Castilia și León (nord-vest), Ourense în Galicia (nord-vest) și provincia Cáceres din Extremadura (vest).

Mii de persoane din zeci de sate au fost evacuate, zeci de drumuri sunt blocate, iar traficul feroviar între Madrid și Galicia este întrerupt.

