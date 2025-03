Incendii violente în estul Statelor Unite. A fost declarată stare de urgență FOTO/VIDEO

Incendii extrem de violente şi dificil de controlat afectează din weekend două state din estul Statelor Unite, North şi South Carolina, după incendiile devastatoare din California din ianuarie.

Aproximativ 647 de hectare de teren au fost făcute scrum de duminică, 2 martie, în cele două state din estul Statele Unite, care abia îşi revin după incendiile devastatoare de la Los Angeles.

Evacuations ordered as 175 wildfires erupt across South and North Carolina

Imagini impresionante cu flăcări care devorează mai ales păduri au fost postate pe reţelele de socializare.

South Carolina Governor Henry McMaster declared a state of emergency today as over 175 wildfires burn across South and North Carolina, scorching more than 4,200 acres. The largest fire, in the Carolina Forest near Myrtle Beach,… pic.twitter.com/7FhjA02Sri

Guvernatorul din South Carolina Henry McMaster a declarat pe X starea de urgenţă, pentru a ”susţine mai bine eforturile de intervenţie împotriva incendiilor de pădure în tot statul şi a garanta că pompierii care intervin continuă să dispună de resursele de care au nevoie”.

Firefighters were battling 175 wildfires across South and North #Carolina as dry, windy weather hit the area. One of the biggest blazes was in the Carolina Forest area in South Carolina, where residents were evacuated as the fire threatened homes and buildings. #CarolinaFire pic.twitter.com/1mMMIWmpO2

Incendiile au izbucnit din cauza unor condiţii meteorologice neobişnuit de secetoase şi rafale violente de vânt.

Why didn't South Carolina rake the forests? And when is Trump going to stop golfing and turn on the faucet up north? The fire chief is obviously DEI!!!

Am I doing this right, MAGA? pic.twitter.com/lNL1TO7GY1