Evacuări în Turcia din cauza incendiilor de vegetație. Mai multe zone au fost cuprinse de flăcări VIDEO

O regiune din apropierea oraşului turcesc Antakya se confruntă cu incendii de vegetaţie, după ce a fost grav afectată de seismul din luna februarie, conform unor imagini difuzate marţi, 25 iulie, de postul de televiziune TRT.

Imaginile arătau o pădure cuprinsă de flăcări în spatele unui sat.

Un alt incendiu a izbucnit în provincia vestică Izmir.

Conform oficialilor turci, numeroase avioane şi elicoptere sunt implicate în lupta cu flăcările.

În regiunea sudică Antalya, o destinaţie populară de vacanţă, 10 case din districtul Kemer au fost evacuate din motive de siguranţă, conform agenţiei de presă turce Anadolu.

Ministrul turc al turismului, Mehmet Nuri Ersoy, s-a deplasat la faţa locului. Deocamdată nu a fost afectat niciun turist.

Incendiul a izbucnit luni seară din cauze încă necunoscute, conform Anadolu care mai precizează că vântul puternic îngreunează lupta cu flăcările.