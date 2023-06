Incendiile din Canada au atins un nivel record. Este cel mai grav sezon din istoria țării VIDEO

Canada și-a depășit recordul pentru cea mai mare suprafață arsă de incendii de vegetație într-un singur an. Peste 7,9 milioane de hectare de vegetație au ars în toată țara - de 21 de ori peste media din ultimul deceniu.

Din cele 483 de incendii active, în prezent, în Canada, peste 250 sunt considerate a fi scăpate de sub control, conform BBC.

Oficialii au spus că numărul de incendii de vegetație pe care Canada le-a văzut până acum în acest an este „fără precedent” pentru acest început de sezon, care durează de obicei din mai până în septembrie. Oficialii federali din Canada au spus că incendiile au fost mai răspândite „decât în ​​memoria recentă”.

În Toronto și Ottawa, calitatea aerului este proiectată a fi un „risc ridicat” pentru sănătatea oamenilor, miercuri și joi. În Windsor, la granița SUA-Canada, calitatea aerului este clasificată drept „risc foarte ridicat”.

În unele părți din Quebec, unde miercuri ardeau 115 incendii, unele elicoptere de stingere a incendiilor și bombardiere cu apă nu au putut decolare în această săptămână din cauza fumului dens al incendiilor, a declarat agenția de stingere a incendiilor din provincie.

Incendiile afectează puternic și calitatea aerului din multe zone ale SUA, care sunt sub alerte de calitate a aerului miercuri. În anumite părți din Illinois, calitatea aer a fost clasificată miercuri drept „foarte nesănătoasă”, iar fumul a forțat școlile din Chicago să organizeze programe de vară în interior.

