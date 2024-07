O parte a unui oraș turistic extrem de popular a fost transformată în cenușă. Oficialii în lacrimi: ”Magia nu se va pierde”

Incendiile uriașe de vegetație, scăpate de sub control, au distrus până la jumătate din orașul istoric canadian Jasper, spun oficialii, în timp ce pompierii încearcă să salveze cât mai multe clădiri posibil.

Străzi întregi au fost distruse de incendiile din provincia Alberta. Temperaturile răcoroase au adus o oarecare ușurare joi, dar autoritățile parcului au spus că incendiile sunt încă scăpate de sub control și că se anunță vreme caldă.

Deși nu au fost raportate decese, aproximativ 20.000 de turiști și 5.000 de rezidenți au fugit din zona muntoasă din provincia Alberta - un loc turistic extrem de popular.

Aproximativ 36.000 de hectare (89.000 de acri) de teren au fost afectate până acum, a raportat Parcul Național Jasper joi seara, ora locală, adăugând că comunitățile învecinate nu sunt expuse riscului.

Acesta a spus că eforturile de a mapa incendiile au fost complicate de factori, inclusiv vânturi puternice, natura extremă a incendiului și fum.

În timpul unei conferințe de presă de joi, prim-ministra din Alberta, Danielle Smith, a relatat, printe lacrimi, amploarea pagubelor. Aceasta a spus că „potențial 30 până la 50%” din clădiri au fost distruse.

„Nu se poate nega că acesta este cel mai rău coșmar pentru orice comunitate”, a spus ea, adăugând că Parcul Național Jasper a fost „o sursă de mândrie” de multe generații.

Smith a devenit vizibil emoționată în timp ce a descris frumusețea parcului și semnificația acestuia pentru comunitate, care se bazează în mare parte pe turism. Aproximativ 2,5 milioane de oameni vizitează orașul și Parcul Național Banff din apropiere, în fiecare an.

Serviciile feroviare, telefonice și electrice din zonă au fost afectate, a informat CBC News.

Karyn Decore, proprietara cabanei Maligne din Jasper, era în vacanță când a aflat că hotelul ei a ars. Miercuri seara, ea a primit o fotografie a clădirii în flăcări.

„Am fost îngrozită și devastată când am văzut acea fotografie”, a spus ea pentru BBC. „Cred că va dura câteva zile pentru ca șocul să treacă”.

„Este foarte greu pentru toată lumea să înțeleagă că am pierdut una dintre proprietățile noastre”, a spus ea, adăugând că intenționează să reconstruiască cabana.

Jurnalista BBC Wendy Hurrell se afla în Parcul Național Jasper când incendiile au început să ardă luni. Ea a condus toată noaptea împreună cu soțul și fiica ei pentru a părăsi orașul.

„Furtuna a fost feroce - cerul a devenit roșu închis și au fost vânturi puternice, ploaie aprigă și fulgere”, a spus ea.

”Suntem unii dintre ultimii călători care au văzut Jasper în toată frumusețea sa - va trece mult timp până când își va reveni. Este extrem de devastator pentru toți și mi se rupe inima”, spune aceasta

Sute de pompieri din întreaga lume au fost trimiși pentru a ajuta, dar oficialii avertizează că amploarea pagubelor nu a fost încă evaluată. Accentul s-a pus pe limitarea flăcărilor care au cuprins orașul din două părți.

Pierre Martel, directorul programului național de gestionare a incendiilor la Parks Canada a declarat că incendiul a fost declanșat de o furtună cu fulgere și a escaladat miercuri seara, deoarece a fost avântat de vânturi puternice.

„A fost doar un monstru în acel moment”, a spus domnul Martel. „Nu există instrumente pe care le avem în cutia noastră de instrumente pentru a face față”.

”Flăcările au ajuns la 100 m (328 ft) înălțime în unele locuri, acoperind „o cantitate exagerată de spațiu într-o perioadă foarte mică de timp”, a spus un oficial.

