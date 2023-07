Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a afirmat luni, 24 iulie, că ţara sa este "în război" cu incendiile de vegetaţie care fac ravagii de o săptămână şi au impus evacuarea a zeci de mii de localnici şi turişti, informează dpa.

Situaţia a fost provocată de schimbările climatice, a susţinut şeful guvernului de la Atena în cadrul unei dezbateri parlamentare transmise de postul public de radio.

Mitsotakis le-a mulţumit tuturor participanţilor la eforturile de stingere a incendiilor.

El a arătat că pompierii, serviciile de apărare civilă, garda de coastă şi voluntarii sunt cei cărora li se datorează faptul că nu s-au pierdut vieţi omeneşti.

Premierul a avertizat că pericolul va mai dura câteva zile.

Incendii mari în Rhodos și Corfu

Forțele Departamentului de Pompieri din Agios, Corfu, Karystos, Rhodos și Illiki au luptat cu flăcările în noaptea de 23-14 iulie.

Ieri, după cum a anunțat Serviciul de Pompieri, au fost 64 de noi incendii forestiere, pompierii din toată țara gestionând un total de 82 de incendii.

Cel mai puternic incendiu este cel declanşat sâmbătă în insula Rhodos, o destinaţie turistică populară unde potrivit lui Mitsotakis s-au produs pagube la circa 10% din hoteluri, iar lupta cu flăcările continuă.

We have a fire 🔥 almost a week now here in Rhodos, burning everything in its path. This Greek island is a big forest and they failed to control the fire 5 days now. The fire was far away from me and i had no reasons to worry about, but after all these days the fire is still… pic.twitter.com/DS0ueIbR0C

Pompierii fac eforturi pentru a opri frontul incendiului izbucnit ieri după-amiază, cu diferite focare, în zona Perithia din nordul Corfu.

În miezul nopții, așezările Santa, Megoula, Porta, Palea Perithia, Sinies, Viglatouri, Nisaki, Rou, Katavolo, Kentroma, Tritsi, Kokkokylas, Sarakiniatika, Plagia, Kalami, Vlahatika și Kavalleraina au fost evacuate, în urma mesajelor prin 112 care au fost transmise locuitorilor acestora.

Wildfires at Corfu yesterday. A friends sends this, hoping her plants at home (that I’m supposed to water) don’t look the same. - Berlin will be fine for now, but Greece will make for splendid Mediterranean deserts in the near future. #Korfu pic.twitter.com/yaAHEffrwr

Well tonight has had a bit more drama than was exactly necessary!

There were several loud bangs over about 30 mins but took them for bangers b4 going back outside and seeing flames about 200m down road.1st move was packing emergency bag 1/3 pic.twitter.com/e3hpxqIhoE