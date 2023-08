Incendiile de vegetația fac prăpăd în Canada. Zeci de mii de oameni au primit ordin de evacuare: ”Este o chestiune de viaţă şi de moarte” VIDEO

Autorităţile din provincia canadiană Columbia Britanică au îndemnat sâmbătă zeci de mii de locuitori să ia în serios ordinele de evacuare, în timp ce incendii de vegetaţie "extreme şi rapide" ameninţau mari părţi din pitoreasca vale Okanagan, inclusiv oraşul Kelowna, relatează AFP.

Situaţia în această regiune populară pentru amatorii de plimbări cu barca şi drumeţii este "foarte dinamică", a declarat Bowinn Ma, managerul pentru situaţii de urgenţă pentru provincia Columbia Britanică.

Aproximativ 30.000 de persoane au primit ordin de evacuare, în timp ce alte 36.000 sunt în alertă şi pregătite să fugă.

"Subliniem importanţa absolută a respectării imediate a ordinelor de evacuare", a declarat ea într-o conferinţă de presă.

"Este o chestiune de viaţă şi de moarte pentru persoanele din aceste proprietăţi, dar şi pentru serviciile de urgenţă care sunt uneori nevoite să se întoarcă şi să le ceară oamenilor să plece", a adăugat Bowinn Ma.

🤯 INSANE 🤯

🔥APOCALYPTIC – Kelowna, British Columbia. Canada - Situational Update:

British Columbia has more than 360 active fires — more than any other Canadian province, according to the Canadian Interagency Forest Fire Center.

Note: The elites have reasons to declare a… pic.twitter.com/eEyFckH4o3