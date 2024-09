Zeci de incendii în nordul și centrul Portugaliei, surprinse de imagini prin satelit. Șapte persoane au murit și alte zeci au fost rănite FOTO/VIDEO

Aproximativ 40 de incendii continuau să devasteze miercuri, 18 septembrie, nordul şi centrul Portugaliei, afectat de mai multe zile de un val de incendii alimentate de căldură şi rafale de vânt, soldat cu cel puţin şapte morţi, incendii de pădure surprinse de imagini din satelit impresionante, relatează AFP.

În urma unor călduri sufocante şi rafale violente de vânt care s-au abătut asupra mai multor regiuni de mai multe zile, autorităţile locale aşteaptă o îmbunătăţire a condiţiilor meteorologice la sfârşitul acestei săptămâni.

Western #Portugal is currently affected by 59 #wildfires fuelled by a severe #drought .The 3 largest fires between #Porto and #Aveiro regions already burned more than 10K Ha,still growing. Here their fast increase in the last 24hrs #ClimateEmergency

Miercuri, Protecţia Civilă înregistra pe site 42 de focare active, la care erau mobilizaţi aproximativ 3.900 de pompieri, susținuți de aproximativ 1.000 de vehicule şi aproximativ 30 de avioane şi elicoptere.

Franţa a anunţat că trimite două bombardiere cu apă suplimentare, după ce a trimis două în Portugalia, la fel ca Spania, Italia şi Grecia.

Fumul degajat de aceste incendii este surprins în imagini satelitare.

The extent of the fires in Portugal is clear in this @CopernicusEU #Sentinel3 image of the area from 17 September.

On the 15 September 2024, a wildfire started and expanded rapidly due to the high temperature and strong winds.@CopernicusEMS services were activated. pic.twitter.com/otwa6Vd2U3