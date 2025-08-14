Spania este devastată de incendii și cere sprijinul Uniunii Europene. Mai multe persoane au ajuns, în stare critică, în spital VIDEO

Spania se confruntă cu incendii de vegetație violente, care au făcut deja victime și au distrus mii de hectare, determinând autoritățile să ceară Uniunii Europene două avioane Canadair pentru a sprijini eforturile de stingere a flăcărilor.

„În această seară” (miercuri) am oficializat cererea către UE „și am solicitat un modul cu două avioane Canadair” specializate în lupta împotriva incendiilor, a declarat ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, pentru radio Cadena Ser.

Șapte persoane au fost spitalizate miercuri, dintre care patru în stare critică, în Castilla y León (nord-vest), una dintre regiunile Spaniei cele mai afectate de incendiile care fac ravagii de mai multe zile și care au provocat deja moartea a două persoane. Cealaltă regiune în care situația este cea mai îngrijorătoare este Galicia (extremitatea nord-vestică), unde aproximativ 11.500 de hectare au fost deja distruse de flăcări, în special în provincia Ourense, unde pompierii nu au reușit să stingă un incendiu de mari dimensiuni în Chandrexa de Queixa.

În Portugalia vecină, 2.200 de pompieri, sprijiniți de aproximativ douăzeci de aeronave, luptau miercuri împotriva a cinci incendii în nordul și centrul țării. Printre cele șapte persoane a căror spitalizare a fost anunțată miercuri de guvernul regional din Castilla y León se numără un bărbat în vârstă de 37 de ani cu arsuri pe 85% din suprafața corpului.

Celelalte trei persoane a căror stare este, de asemenea, considerată critică sunt o femeie în vârstă de 56 de ani, cu arsuri pe jumătate din corp, și doi bărbați în vârstă de 64 și 36 de ani. În aceeași regiune a Spaniei, un voluntar în vârstă de 35 de ani a murit marți în timp ce lupta cu focul. În această regiune, peste 8.000 de persoane au fost evacuate ca măsură de precauție din cauza a două incendii în provinciile Leon și Zamora, potrivit autorităților.

În nord-vestul țării se află majoritatea celor aproximativ cincisprezece incendii mari care îngrijorează pompierii și autoritățile. Potrivit președintelui regiunii Galicia, Alfonso Rueda, treizeci de incendii sunt stinse în fiecare zi în regiune. Circulația trenurilor de mare viteză a fost întreruptă între Madrid și Galicia „din cauza unui incendiu în apropierea infrastructurii”, a anunțat operatorul rețelei feroviare spaniole (Adif).

În plus față de valul de căldură, care ar putea dura până luni, îngrijorările au fost sporite miercuri de rafalele puternice de vânt.

Miercuri a fost o zi dificilă în Portugalia. Pompierii s-au luptat cu incendii care au făcut ravagii timp de mai multe zile, mobilizând un număr mare de resurse aeriene și terestre. La sfârșitul după-amiezii, mai mult de 2.200 de pompieri erau încă mobilizați, sprijiniți de aproximativ douăzeci de unități aeriene, pentru a lupta împotriva incendiilor din nordul și centrul țării. Portugalia a prelungit măsurile preventive împotriva incendiilor forestiere până vineri, din cauza riscului crescut asociat temperaturilor ridicate. „Vineri va fi o zi deosebit de îngrijorătoare” din cauza condițiilor meteorologice, a avertizat președintele portughez, Marcelo Rebelo de Sousa, miercuri seara, după o întâlnire cu prim-ministrul Luis Montenegro.

🇪🇸 | Suben las víctimas por incendios forestales en España Los incendios que afectan a España desde hace días ya dejaron dos muertos y decenas de heridos, entre ellos siete graves, cuatro de los cuales están en estado crítico, según medios locales. Más de 8.000 personas siguen… pic.twitter.com/pZ9WhwrDIo — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 14, 2025

