Strategia nimicitoare a Rusiei pe frontul din Ucraina. Cum a ars un milion de hectare de teren

În 2024, aproape un milion de hectare de teren din Ucraina au ars. Căldura, minele și bombardamentele au contribuit la dezastru, dar imaginile cu drone care vizau pompierii au ridicat întrebarea dacă nu cumva au fost comise crime de război.

Natalia Pryprosta îngrijea porcii când focul a cuprins satul Studenok, lângă orașul Izium, în estul Ucrainei. Nu era timp de pierdut. A luat actele, și-a tras mama în vârstă într-o mașină a unui prieten și a încercat să scoată animalele din adăpost. Fumul și viteza flăcărilor au făcut imposibilă salvarea lor. Nu a văzut cum animalele ardeau, dar a aflat mai târziu ce s-a întâmplat cu ele, potrivit theguardian.com.

Fumul a învăluit Studenokul, făcând satul la fel de întunecat ca noaptea. Vecinii lui Pryprosta s-au luptat cu flăcările cu lopețile, săpând în pământul ars pentru a opri înaintarea incendiului de coronament. Pompierii au sosit, dar focul era necruțător. La un moment dat, flăcările au înconjurat o autospecială, prinzând echipajul înăuntru.

Minele și munițiile neexplodate, rămase împrăștiate după ocupația rusă și eliberarea din 2022, au început să detoneze din cauza căldurii. Fiecare explozie alimenta incendiul, aruncând resturi în flăcări, crengi și scântei peste sat. Copacii au luat foc, iar fragmente de lemn au fost proiectate la 700–800 de metri, își amintește Serhii Kohan, șeful satului.

Cel mai mare număr de incendii de pe teritoriul controlat de Ucraina anul acesta a fost în pădurile din jurul orașului Izium, în regiunea Harkiv, unde se află și satul Studenok, potrivit întreprinderii de stat Pădurile Ucrainei. În primele opt luni ale anului 2025, regiunea Harkiv a reprezentat 60% din toate incendiile de pădure din țară.

Incendiul care a cuprins satul Studenok a izbucnit într-o pădure dintr-un parc național aflat la aproximativ 23 de kilometri (14 mile) de sat și s-a răspândit rapid spre nord, mistuind 6.000 de hectare (14.800 de acri) pe măsură ce ardea.

Incendiile de vegetație tot mai extinse au devenit parte din „noul normal”. Însă amploarea arderilor din Ucraina este extraordinară chiar și în acest context, depășind cu mult tot ceea ce s-a observat în restul Europei. În 2024, aproape un milion de hectare din Ucraina au ars — de peste două ori mai mult decât suprafața arsă în întreaga Uniune Europeană în aceeași perioadă.

„Aproximativ 50% din timp, în timp ce luptăm cu un incendiu, o dronă zboară spre autospeciala noastră și trebuie să o neutralizăm.”, a declarat Serhii Skoryk, directorul Parcului Național Kamianska Sich.

O analiză realizată de The Guardian și Kyiv Independent, bazată pe imagini satelitare, date de monitorizare și mărturii de la fața locului, leagă direct devastarea pădurilor Ucrainei de invazia rusă. Incendiile s-au întins de-a lungul unei arcuri ce urmează linia frontului războiului din Ucraina.

Flăcările sunt concentrate în regiunile din est, unde s-au desfășurat cele mai intense lupte.

Incendiile din Ucraina sunt diferite de cele din Canada sau Siberia, unde suprafețe uriașe ard timp de mai multe luni. Datele de monitorizare arată sute de incendii mici și frecvente, care ard cu intensitate scăzută și care, aproape sigur, sunt provocate de explozii. Terenurile agricole abandonate, care se transformă în pajiști sau păduri tinere, reprezintă o treime din suprafața arsă în 2024. Condițiile au transformat linia frontului într-un butoi cu pulbere, unde exploziile s-au transformat adesea în incendii mari, imposibil de controlat în siguranță din cauza prezenței minelor.

