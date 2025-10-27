Strategia nimicitoare a Rusiei pe frontul din Ucraina. Cum a ars un milion de hectare de teren

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 09:54
792 citiri
Strategia nimicitoare a Rusiei pe frontul din Ucraina. Cum a ars un milion de hectare de teren
Imaginile dezastrului FOTO captură X/ Bandera Fella *-^

În 2024, aproape un milion de hectare de teren din Ucraina au ars. Căldura, minele și bombardamentele au contribuit la dezastru, dar imaginile cu drone care vizau pompierii au ridicat întrebarea dacă nu cumva au fost comise crime de război.

Natalia Pryprosta îngrijea porcii când focul a cuprins satul Studenok, lângă orașul Izium, în estul Ucrainei. Nu era timp de pierdut. A luat actele, și-a tras mama în vârstă într-o mașină a unui prieten și a încercat să scoată animalele din adăpost. Fumul și viteza flăcărilor au făcut imposibilă salvarea lor. Nu a văzut cum animalele ardeau, dar a aflat mai târziu ce s-a întâmplat cu ele, potrivit theguardian.com.

Fumul a învăluit Studenokul, făcând satul la fel de întunecat ca noaptea. Vecinii lui Pryprosta s-au luptat cu flăcările cu lopețile, săpând în pământul ars pentru a opri înaintarea incendiului de coronament. Pompierii au sosit, dar focul era necruțător. La un moment dat, flăcările au înconjurat o autospecială, prinzând echipajul înăuntru.

Minele și munițiile neexplodate, rămase împrăștiate după ocupația rusă și eliberarea din 2022, au început să detoneze din cauza căldurii. Fiecare explozie alimenta incendiul, aruncând resturi în flăcări, crengi și scântei peste sat. Copacii au luat foc, iar fragmente de lemn au fost proiectate la 700–800 de metri, își amintește Serhii Kohan, șeful satului.

Cel mai mare număr de incendii de pe teritoriul controlat de Ucraina anul acesta a fost în pădurile din jurul orașului Izium, în regiunea Harkiv, unde se află și satul Studenok, potrivit întreprinderii de stat Pădurile Ucrainei. În primele opt luni ale anului 2025, regiunea Harkiv a reprezentat 60% din toate incendiile de pădure din țară.

Incendiul care a cuprins satul Studenok a izbucnit într-o pădure dintr-un parc național aflat la aproximativ 23 de kilometri (14 mile) de sat și s-a răspândit rapid spre nord, mistuind 6.000 de hectare (14.800 de acri) pe măsură ce ardea.

Incendiile de vegetație tot mai extinse au devenit parte din „noul normal”. Însă amploarea arderilor din Ucraina este extraordinară chiar și în acest context, depășind cu mult tot ceea ce s-a observat în restul Europei. În 2024, aproape un milion de hectare din Ucraina au ars — de peste două ori mai mult decât suprafața arsă în întreaga Uniune Europeană în aceeași perioadă.

„Aproximativ 50% din timp, în timp ce luptăm cu un incendiu, o dronă zboară spre autospeciala noastră și trebuie să o neutralizăm.”, a declarat Serhii Skoryk, directorul Parcului Național Kamianska Sich.

O analiză realizată de The Guardian și Kyiv Independent, bazată pe imagini satelitare, date de monitorizare și mărturii de la fața locului, leagă direct devastarea pădurilor Ucrainei de invazia rusă. Incendiile s-au întins de-a lungul unei arcuri ce urmează linia frontului războiului din Ucraina.

Flăcările sunt concentrate în regiunile din est, unde s-au desfășurat cele mai intense lupte.

Incendiile din Ucraina sunt diferite de cele din Canada sau Siberia, unde suprafețe uriașe ard timp de mai multe luni. Datele de monitorizare arată sute de incendii mici și frecvente, care ard cu intensitate scăzută și care, aproape sigur, sunt provocate de explozii. Terenurile agricole abandonate, care se transformă în pajiști sau păduri tinere, reprezintă o treime din suprafața arsă în 2024. Condițiile au transformat linia frontului într-un butoi cu pulbere, unde exploziile s-au transformat adesea în incendii mari, imposibil de controlat în siguranță din cauza prezenței minelor.

Kievul, sub asaltul Rusiei pentru a doua noapte la rând. Dronele Kremlinului au avariat mai multe clădiri VIDEO/FOTO
Kievul, sub asaltul Rusiei pentru a doua noapte la rând. Dronele Kremlinului au avariat mai multe clădiri VIDEO/FOTO
Rusia a lansat noi atacuri cu drone împotriva capitalei ucrainene Kiev, pentru a doua noapte la rând, au declarat autorităţile locale în primele ore ale zilei de joi, anunţând că cel puţin...
O nouă alertă în Tulcea. Posibilă cădere de obiecte din spațiul aerian, ca urmare a războiului din Ucraina
O nouă alertă în Tulcea. Posibilă cădere de obiecte din spațiul aerian, ca urmare a războiului din Ucraina
Autoritățile au emis în noaptea de marți spre miercuri, 22 octombrie, un nou mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, avertizând populația asupra riscului căderii de obiecte din...
#incendii, #drone, #razboi Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Calcule de Razboi. Comparatie Rusia-NATO, racheta cu racheta, tanc cu tanc

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Patru bărbați, reținuți după scandalul soldat cu împușcături din Sectorul 6. S-a găsit și arma
  2. Tânără găsită moartă în apartament, după un an. Ultima conversație a avut-o cu ChatGPT
  3. Foamea, noua față a blocajului guvernamental din SUA. Zeci de milioane de oameni, fără sprijin din noiembrie
  4. Descoperire revoluționară și controversată. Cercetătorii au creat materiale „vii” din ADN. La ce ar putea să folosească
  5. Generalul Florian Coldea ajunge astăzi în fața instanței. Ce acuzații i se aduc fostului prim-adjunct al SRI
  6. Strategia nimicitoare a Rusiei pe frontul din Ucraina. Cum a ars un milion de hectare de teren
  7. Cum va fi vremea astăzi, 27 octombrie. Ploile își fac apariția în vestul și nordul țării
  8. Donald Trump, iritat de anunțul lui Vladimir Putin privind testarea rachetei care poate lovi la 14.000 de kilometri. "Iată ce ar trebui să facă, în loc să testeze rachete"
  9. Mesajul Custodelui Coroanei, la sărbătorile Bisericii Ortodoxe Române: „Regele Mihai, tatăl meu a putut conlucra cu patru Patriarhi ai României în ani nu tocmai uşori”
  10. Explozia din cartierul Rahova a stârnit panică în rândul românilor. Zeci de persoane sună zilnic să reclame miros de gaz "Numărul solicitărilor este mult mai mare și unele se confirmă"