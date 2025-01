Într-o scenă care ar fi putut fi desprinsă dintr-un film apocaliptic, o casă apare singură și neatinsă în mijlocul unei întinderi de ruine fumegânde. Aceasta este vila de 9 milioane de dolari din Malibu, care îi aparține lui David Steiner, un magnat pensionat al industriei de gestionare a deșeurilor din Texas și tată a trei copii.

Pe măsură ce incendiile devastatoare din Los Angeles măturau totul în calea lor, lăsând cartiere întregi transformate în cenușă, casa lui Steiner, cu trei etaje, a rezistat, rămânând uimitor de intactă. Albul imaculat al clădirii părea să contrasteze puternic cu fundalul distrugerii și nu este un simplu accident.

Construită cu scopul de a rezista la cutremure, casa dispune de o structură ultra-rezistentă, cu pereți din stucco și piatră, un acoperiș ignifug și stâlpi adânci de 15 metri în roca de temelie, pentru a rezista vibrațiilor puternice ale valurilor din apropiere. Steiner spune că niciodată nu și-a imaginat că un incendiu de pădure ar putea ajunge până la Pacific Coast Highway și să dezvăluie un asemenea dezastru. "Mă gândeam că, dacă ar fi vreun cutremur, aceasta ar fi ultima clădire care ar cădea. Dar nu mi-am imaginat niciodată că un incendiu ar putea face acest lucru", povestește magnatul.

Totuși, designul rezistent la foc al casei sale a demonstrat că a fost mai mult decât o simplă construcție frumoasă – s-a transformat într-o veritabilă fortăreață împotriva flăcărilor. Când a aflat că incendiul se apropia rapid, Steiner a primit un video de la un antreprenor local care monitoriza focul. În imagini, flăcările ajungeau până la marginea casei sale, în timp ce infernul mistuia casele de lux din jur.

