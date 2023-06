Incendiile de vegetație din Canada afectează grav New York-ul: „Nici măcar nu poţi vedea Statuia Libertăţii” VIDEO

În timp ce incendiile afectează Canada de câteva zile, o ceaţă portocalie a acoperit oraşul New York, aerul devenind irespirabil, scrie AFP.

Celebra Statuie a Libertăţii şi „orizontul” Manhattanului au fost învăluite într-o ceaţă galben-portocalie. Incendiile din Quebec întunecă New York-ul, la 800 km spre sud, şi coasta de est a Statelor Unite.

New footage of the George Washington Bridge connecting New York City and New Jersey enveloped in smoke due to Canadian wildfires. pic.twitter.com/S7NP0V8JnZ

„Nici măcar nu poţi vedea Statuia Libertăţii”, s-a alarmat Jack Wright de pe malurile East River din Brooklyn. Acest fost avocat în vârstă de 76 de ani susţine că „a încetat să mai fumeze în urmă cu 50 de ani”, dar spune că „tuşeşte” ca atunci când era fumător.

Măştile anti-Covid reapar pe străzile din Manhattan, Brooklyn şi Queens.

Check out this almost unbelievable time-lapse of wildfire smoke consuming the World Trade Center and the New York City skyline.

Those vulnerable to poor air quality, including seniors and young children, should limit time outdoors if possible.

