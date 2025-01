Într-o eră în care totul pare a fi construit din materiale sintetice, pericolele incendiilor devin din ce în ce mai greu de gestionat. Pe măsură ce incendiile mătură comitate întregi din California, dincolo de flăcările care mistuie clădiri, se ascunde un adevărat infern chimic. Aceste noi realități ale incendiilor urbane au la bază un element esențial: plasticul, scrie The Atlantic.

Casele moderne, canapelele, blaturile de bucătărie, pardoselile și chiar vopseaua pe care o folosim pentru a zugrăvi pereții sunt pline de compuși petrochimici care, atunci când sunt aprinși, eliberează gaze extrem de toxice. „Este unul dintre motivele pentru care nu putem risca să trimitem pompierii în fața acestor incendii, mai ales când vorbim despre case pline de plastic,” explică David Acuna, șeful batalionului Cal Fire. Riscurile sunt mult mai mari atunci când flăcările ating materialele sintetice din interiorul locuințelor, transformând fiecare incendiu într-o amenințare imensă pentru viață și sănătate.

