Un tânăr de 19 ani a dat foc apartamentului în care locuia, punând în pericol tot blocul. Ce a urmărit prin gestul șocant

Autor: Mihai Diac
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 20:10
262 citiri
Mașină de Poliție - Foto: Facebook/Poliția Română

Un tânăr de 19 ani a fost reţinut după ce a incendiat, luni seară, un apartament din sectorul 3 al Capitalei, în urma unor certuri cu părinţii săi, punându-i în pericol pe ceilalţi locatari ai blocului.

Potrivit anchetatorilor, tânărul, cercetat acum pentru distrugere, ar fi dat foc unor obiecte de mobilier din locuinţă, după care a plecat lăsând uşa întredeschisă.

Echipele de intervenţie i-au evacuat în siguranţă pe locatarii de la etajele superioare, iar pompierii au lichidat incendiul.

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 13 Poliţie au reţinut, luni seară, un tânăr de 19 ani, cercetat într-un dosar penal pentru distrugere, informează Poliţia Capitalei.

Potrivit poliştilor, Secţia 13 a fost sesizată de către o femeie, în 3 noiembrie, în jurul orei 19.30, printr-un apel la 112, că la o adresă din Sectorul 3 a izbucnit un incendiu.

Poliţiştii ajunşi rapid la faţa locului au constatat că sesizarea se confirmă, incendiul fiind în desfăşurare, în interiorul unui apartament de la etajul inferior al unui bloc.

Prioritatea poliţiştilor a fost salvarea eventualelor victime, motiv pentru care au intrat în apartamentul respectiv, unde au constatat că mai multe obiecte de mobilier ardeau cu flacără deschisă, dar că în locuinţă nu era nimeni.

Simultan, alţi poliţişti i-au evacuat pe locatarii de la etajele superioare ale blocului, aceştia fiind scoşi în condiţii de siguranţă.

De asemenea, la adresa indicată, s-au deplasat mai multe autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, care au lichidat incendiul.

Din primele investigaţii, poliţiştii au stabilit că fapta ar fi fost comisă de către un tânăr în vârstă de 19 ani, care a fost depistat la scurt timp şi dus la audieri.

În baza probelor, anchetatorii au stabilit că luni seară, în jurul orei 19.20, în urma unor divergenţe verbale cu părinţii săi, tânărul de 19 ani ar fi incendiat intenţionat mai multe obiecte de mobilier din apartament, după care a părăsit locuinţa, lăsând uşa întredeschisă şi punând în pericol locatarii şi bunurile acestora.

În urma evenimentului, a fost afectat apartamentul în care a avut loc incendiul, fără ca acesta să se extindă la imobilele din învecinate şi fără să fie înregistrate victime.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Secţia 13 Poliţie, pentru infracţiunea de distrugere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

