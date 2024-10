Cel puțin 23 de persoane și-au pierdut viața în Thailanda, când un autobuz școlar ce transporta peste 40 de elevi și profesori, aflați într-o excursie, a luat foc la periferia capitalei Bangkok, a anunțat marți poliția, potrivit Reuters.

Trairong Phiwpan, comisarul pentru științe medico-legale, a declarat reporterilor că au fost identificate 23 de cadavre, iar o anchetă asupra cauzelor incidentului este în desfășurare.

Şaisprezece elevi şi trei profesori au fost trimişi la spital pentru tratament, a declarat ministrul transporturilor Suriya Juangroongruangkit.

”Profesorii ne-au spus că focul s-a aprins foarte repede”, a declarat şeful interimar al poliţiei, Kittirat Phanphet, la o conferinţă de presă.

