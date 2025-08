Panică la bordul unui avion, după explozia cauciucurilor. Peste 170 de pasageri au fost evacuați pe tobogan VIDEO

Pasagerii unui zbor al companiei aeriene americane American Airlines au fost nevoiți să evacueze de urgență aeronava, un Boeing 737 MAX 8, în urma unui incident implicând frânele și trenul de aterizare, la Denver, anunță compania, relatează AFP.

Un avion de tip Boeing 737 MAX 8, care efectua zborul 3023 American Airlines, care se afla pe cale să decoleze de la Denver către Miami, a ”întâmpinat o problemă mecanică” în timpul rulării, a declarat sâmbătă, 26 iulie, AFP compania.

Cei 173 de pasageri și șase membri ai echipajului care se aflau la bord au ”debarcat în deplină siguranță”.

