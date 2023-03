Pasagerii unui avion al companiei americane Spirit Airlines care zbura pe ruta Dallas - Orlando au trecut prin momente cumplite după ce un bagaj a luat foc, relatează NBC News.

Incidentul a avut loc miercuri, după ce bateria unui aparat din bagajul unui pasager s-a aprins.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare se vede cum fumul inundă interiorul aeronavei.

Here’s video from inside the @SpiritAirlines flight where a fire broke out in an overhead bin en route to #Orlando . Firefighters say it stemmed from a battery in someone’s carry on. JFRD says 10 people were taken to the hospital w/ non-life threatening injuries @wjxt4 pic.twitter.com/ib7bMGweLd

Incendiul a fost stins de membrii echipajului și de cei aflați la bord, printre aceștia aflându-se și un pompier pensionar.

În urma incidentului, zece pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pilotul a fost nevoit să aterizeze la Jacksonville, cei răniți fiind transportați la spital, potrivit observatornews.ro

We are safe after a scary fire broke out during our @SpiritAirlines flight. We made a quick decent and emergency landing into Jacksonville. After waiting for over an hour they grounded the plane and we had to find our own way to Orlando. All rental cars were sold out. $250 uber pic.twitter.com/miFrR2bPKq