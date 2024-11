Incendiu într-un azil de bătrâni. Cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO

Cel puțin zece persoane au murit vineri, 15 noiembrie, într-un incendiu într-un azil de bătrâni la Villafranca de Ebro, o localitate în nord-estul Spaniei, anunță salvatori locali, relatează Reuters.

Pompierii s-au luptat timp de două ore cu flăcările.

”Cel puțin zece persoane au murit în incendiul unui azil de bătrâni” care ”a avut loc (vineri) în zori” în apropiere de Zaragoza, capitala regiunii Aragon, anunță pe X salvatorii.

Incendiul a izbucnit într-un azil de bătrâni denumit ”Jardines de Villafranca” vineri, către ora locală 5.00 (6.00, ora României), iar pompierii au luptat timp de două ore pentru a stinge flăcările, a anunțat un purtător de cuvânt al Guvernului regiunii Aragon.

At least 10 dead in early-morning blaze at retirement home in Spain

There were 82 people in the residence in Villafranca de Ebro when the fire broke out at 5am this Friday morninghttps://t.co/8PH6eBdQEV